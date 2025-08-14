¿Hay oferta por James Rodríguez? Presidente del Club León aclara la situación del '10'

Los rumores sobre el futuro de James Rodríguez vuelven a encenderse en México. El capitán del Club León y volante de la Selección Colombia se ausentó en los últimos compromisos del equipo, lo que ha alimentado las versiones sobre una posible salida del conjunto esmeralda.

RELACIONADO James enciende alarmas en la selección por sorpresiva ausencia con León de México

Tras la eliminación en la Leagues Cup y un flojo arranque en la Liga MX, la incertidumbre creció entre la afición, que también se pregunta por el estado físico del mediocampista.

Lo último sobre el futuro de James Rodríguez

En declaraciones para Radar Sports en México, el presidente del Club León, Jesús Martínez, fue contundente al desmentir cualquier negociación por el jugador.

“Hasta ahorita, no hay ninguna oferta y tampoco James me ha dicho que pudiera salir. Hay muchos, muchos rumores; este partido se lo perdió por una molestia, pero ahorita lo que tenemos que hacer es trabajar para el viernes”, aseguró el directivo, según información recogida por el periodista Paco Vela, especialista en la actualidad del club.

De acuerdo con lo informado por el periodista Paco López, la ausencia del colombiano responde a una molestia muscular, sin que hasta ahora se haya confirmado una lesión de mayor gravedad.

Club León, en busca de levantar el nivel

Más allá del caso de James, el presidente Martínez también habló sobre el mal momento del equipo.

RELACIONADO Daniela Ospina revela cómo es su relación actual con James Rodríguez tras casi 10 años divorciados

“Tengo que hacer una autocrítica: no solo es el director técnico, y hoy confío mucho en Berizzo. Lleva cuatro días con el equipo completo; lo ideal es que lo tenga desde el inicio de la pretemporada. No puedo cargarle toda la culpa a él o a los jugadores”, señaló.

Con esta aclaración, la directiva del Club León intenta frenar la ola de especulaciones sobre el futuro del 10 colombiano.

Por ahora, el objetivo es que James Rodríguez se recupere completamente para volver a las canchas y ayudar a su equipo a salir de la racha negativa en el torneo local.