CANAL RCN
Deportes

¿Hay oferta por James Rodríguez? Presidente del Club León aclara la situación del '10'

El presidente del Club León aseguró que no existe ninguna oferta por James Rodríguez y que su ausencia se debe a una molestia muscular.

¿Hay oferta por James Rodríguez? Presidente del Club León aclara la situación del '10'
Foto: @clubleonfc

Noticias RCN

agosto 14 de 2025
01:45 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Los rumores sobre el futuro de James Rodríguez vuelven a encenderse en México. El capitán del Club León y volante de la Selección Colombia se ausentó en los últimos compromisos del equipo, lo que ha alimentado las versiones sobre una posible salida del conjunto esmeralda.

James enciende alarmas en la selección por sorpresiva ausencia con León de México
RELACIONADO

James enciende alarmas en la selección por sorpresiva ausencia con León de México

Tras la eliminación en la Leagues Cup y un flojo arranque en la Liga MX, la incertidumbre creció entre la afición, que también se pregunta por el estado físico del mediocampista.

Lo último sobre el futuro de James Rodríguez

En declaraciones para Radar Sports en México, el presidente del Club León, Jesús Martínez, fue contundente al desmentir cualquier negociación por el jugador.

“Hasta ahorita, no hay ninguna oferta y tampoco James me ha dicho que pudiera salir. Hay muchos, muchos rumores; este partido se lo perdió por una molestia, pero ahorita lo que tenemos que hacer es trabajar para el viernes”, aseguró el directivo, según información recogida por el periodista Paco Vela, especialista en la actualidad del club.

De acuerdo con lo informado por el periodista Paco López, la ausencia del colombiano responde a una molestia muscular, sin que hasta ahora se haya confirmado una lesión de mayor gravedad.

Club León, en busca de levantar el nivel

Más allá del caso de James, el presidente Martínez también habló sobre el mal momento del equipo.

Daniela Ospina revela cómo es su relación actual con James Rodríguez tras casi 10 años divorciados
RELACIONADO

Daniela Ospina revela cómo es su relación actual con James Rodríguez tras casi 10 años divorciados

“Tengo que hacer una autocrítica: no solo es el director técnico, y hoy confío mucho en Berizzo. Lleva cuatro días con el equipo completo; lo ideal es que lo tenga desde el inicio de la pretemporada. No puedo cargarle toda la culpa a él o a los jugadores”, señaló.

Con esta aclaración, la directiva del Club León intenta frenar la ola de especulaciones sobre el futuro del 10 colombiano.

Por ahora, el objetivo es que James Rodríguez se recupere completamente para volver a las canchas y ayudar a su equipo a salir de la racha negativa en el torneo local.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

América de Cali

Clásico femenino desata polémica: Santa Fe jugará sin público por denuncia de racismo

Junior de Barranquilla

Michael Ortega reveló la pelea a puños que casi estalla con su DT en el Junior

Luis Díaz

Luis Díaz volvió a jugar con el Bayern Múnich y deslumbró con su velocidad

Otras Noticias

Corte Constitucional

Terna para elegir un nuevo magistrado fue conformada por la Corte Suprema de Justicia: esto son los candidatos

Los tres son candidatos a ocupar el cargo del magistrado José Fernando Reyes Cuartas, que está por concluir su periodo constitucional.

Miss Universo

Conmoción en el mundo de la belleza por la muerte de una ex Miss Universo

La organización Miss Universo lamentó la muerte de una de sus exparticipantes, quien falleció en un trágico accidente de tránsito en Rusia.

Animales

Investigación descubre que los gatos pueden generar demencia como los humanos

Redes sociales

Andrés Parra revolucionó las redes tras presentar a su nueva novia: ¿Quién es?

Dólar

Atención al precio del dólar en Colombia hoy 14 de agosto: así inició la jornada este jueves