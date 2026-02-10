El trasfondo de los hallazgos fiscales en el PAE reportados por la Contraloría: ¿Qué está pasando?

La Contraloría dio a conocer una grave situación: líos en la destinación de recursos para el Plan de Alimentación Escolar (PAE). El ente determinó hallazgos fiscales por $53.117 millones en la ejecución.

En 2025 hubo sobrecostos con 22 hallazgos por 18.106 millones de pesos, 12 de pagos sin soportes de ejecución por $2.790 millones, problemas en la ejecución contractual y tres hallazgos de $649 millones.

¿De cuánto son los hallazgos?

Andrey Geovany Rodríguez, contralor delegado para el sector educación, estuvo en Noticias RCN entregando más detalles. En primer lugar, hizo énfasis en que el 75% de los hallazgos son sobrecostos, representando un aumento frente a los históricos que estaban en 50%.

La entidad realizó aproximadamente 40 actuaciones a nivel nacional bajo tres áreas: participación ciudadana, unidad de regalías y el sector educación. Rodríguez indicó que gracias al trabajo articulado, se pudieron dar con los resultados.

Otro de los hallazgos preocupantes fue el comienzo oportuno del servicio. “Cerca de 800 mil estudiantes iniciaron esta vigencia sin el programa alimentación escolar”, explicó al mencionar que, si bien la situación mejoró en 400 mil casos, el problema persiste con el comienzo de febrero.

¿Qué está pasando con los recursos?

A modo de ejemplo, se puso sobre la mesa la situación del Quindío, donde se identificaron hallazgos fiscales cercanos a los 65 millones de pesos producto de raciones de comida que no correspondían a las certificadas por los rectores de las instituciones.

La falta de garantías para los trabajadores también prendió las alarmas. Rodríguez afirmó que “no se les paga efectivamente lo que le cobran al Estado” e incluso hay empleados que están en horarios excesivos sin la remuneración adecuada.

Las regiones más afectadas por presuntos sobrecostos incluyen el Caribe, el Pacífico y el Centro Oriente del país. Actualmente, la cobertura del programa alcanza el 82%, dejando a millones de niños sin el acceso a estos recuros.