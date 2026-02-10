CANAL RCN
Técnico de Jhon Arias lo aterriza y da polémicas declaraciones sobre su llegada a Palmeiras

El colombiano ha sido tema de qué hablar tras su llegada al Verdao.

febrero 10 de 2026
11:19 a. m.
El pasado 7 de febrero, el Palmeiras de Brasil anunció por lo alto la llegada del colombiano Jhon Arias. El habilidoso atacante de 28 años regresa a Brasil tras un breve y agridulce paso por la Premier League inglesa con el Wolverhampton Wanderers, convirtiéndose en una de las transferencias más costosas en la historia del balompié brasileño.

La negociación, que se venía gestando desde finales de enero, se cerró en una cifra cercana a los 25 millones de euros. Para el Wolverhampton, la operación representa un éxito financiero, pues habían adquirido al chocoano hace apenas siete meses por 17 millones de euros.

“¡Listo para dar espectáculo en Allianz Parque!“, así lo empezó a anunciar el club brasileño en sus redes sociales, justo antes de que empezara el partido entre Wolves y Chelsea, donde lógicamente no hizo parte de los convocados.

DT de Palmeiras dio polémicas declaraciones sobre llegada de Arias

En medio de la llegada del cafetero, el técnico del cuadro Verdao, Abel Ferreira, se ha metido en el ojo del huracán por unas polémicas declaraciones sobre este fichaje.

En pocos términos, el estratega dio a conocer que Arias no fue un pedido de él y dijo que es un movimiento de la presidenta del equipo, Leila Pereira. Además recalcó que si es un refuerzo, deberá demostrarlo en la cancha, apagando la expectativa por el chocoano.

“Jugadores como Arias son contrataciones de la presidenta (…) son refuerzos cuando juegan”, dijo.

