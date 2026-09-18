James Rodríguez sería clave en la marca propia de Atlético Nacional: esto se sabe

Atlético Nacional se prepara para cerrar una etapa de 14 años junto a Nike y al mismo tiempo, avanza en un nuevo modelo para el negocio de su indumentaria. La alianza entre el club y la multinacional permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 y institución ya analiza cómo será la comercialización de sus camisetas y productos oficiales a partir de 2027.

¿Por qué Atlético Nacional quiere cambiar su modelo de camisetas?

De acuerdo con la información conocida por Valora Analitik, uno de los factores que estaría detrás de la decisión es la distribución de los ingresos por la comercialización de las camisetas. Actualmente Nike se quedaría con el 78 % del valor de venta de cada camiseta que incorpora su marca.

Ante este escenario, Atlético Nacional estudia un esquema en el que pueda tener una participación mayor sobre el negocio de la indumentaria oficial. El objetivo sería aprovechar directamente el tamaño de su base de aficionados y tener mayor control sobre productos como camisetas, prendas deportivas y otros artículos asociados con la identidad del club.

El proyecto tampoco parte completamente desde cero. Nacional ya había introducido productos desarrollados bajo su propia marca para medir la respuesta de los aficionados y evaluar la posibilidad de ampliar esta línea de negocio.

¿Qué papel tendría James Rodríguez en la nueva marca de Nacional?

La llegada de James Rodríguez a Atlético Nacional representa uno de los elementos que podría impulsar comercialmente este proyecto. La presencia del futbolista tiene potencial para aumentar el interés por las camisetas y otros productos relacionados con el equipo, especialmente aquellos asociados con la imagen de uno de sus jugadores de mayor reconocimiento internacional.

Así, el cierre de la alianza con Nike no se limita al cambio de fabricante o patrocinador de las camisetas. Atlético Nacional analiza una transformación de su negocio de indumentaria, con una mayor participación de una marca propia y con factores como la dimensión de su hinchada, la llegada de James Rodríguez y el rendimiento deportivo como elementos relevantes para su estrategia comercial a partir de 2027.