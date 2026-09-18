¿Por qué no debuta? El veredicto de Dimayor sobre la sanción de Juan Guillermo Cuadrado en Millonarios

La gran expectativa generada por la llegada de Juan Guillermo Cuadrado al fútbol colombiano deberá pausarse por un momento más. El cuerpo técnico de Millonarios, encabezado por Alberto Gamero, confirmó que el experimentado volante antioqueño no fue incluido en la lista de convocados para el enfrentamiento ante Boyacá Chicó.

La ausencia del fichaje estrella responde a un asunto reglamentario que tomó por sorpresa al propio jugador a su llegada al club: Cuadrado arrastra una sanción de dos fechas de suspensión que le fue impuesta tras ver la tarjeta roja directa en la Copa Italia, militando para el Pisa Calcio, producto de reclamos al árbitro en un duelo frente al Torino.

Ante este panorama, la dirigencia del conjunto embajador elevó un recurso ante el Comité Disciplinario de la Dimayor con la esperanza de obtener una respuesta favorable que permitiera habilitar al futbolista para el duelo liguero. Sin embargo, el organismo rector del balompié nacional no emitió un veredicto a tiempo, frenando cualquier posibilidad de utilizarlo.

Adicionalmente, se conoció que la inscripción oficial de Cuadrado ante el ente deportivo se concretó una vez ya había disputado compromisos recientes el cuadro albiazul, por lo que dichos encuentros tampoco entran en la cuenta para purgar el castigo pendiente.

A la tribuna y con la mira puesta en las próximas fechas

Mientras la Dimayor resuelve el recurso definitivo, el exjugador de la Selección Colombia vivirá el compromiso frente a Boyacá Chicó desde uno de los palcos del estadio El Campín, donde además recibirá un cálido recibimiento oficial por parte de la hinchada capitalina en la previa del encuentro.

Se espera que, cumplidos los trámites y el tiempo de sanción reglamentaria, el debut oficial de Juan Guillermo Cuadrado con la camiseta de Millonarios se produzca en las próximas jornadas de la Liga BetPlay, sumando una pieza de jerarquía clave para los retos del semestre bajo las órdenes de Gamero.