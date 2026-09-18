Turista neerlandesa habría sido golpeada y asesinada para robarla en Salento: ya tienen al sospechoso

La desaparición y posterior muerte de una ciudadana neerlandesa en Salento, Quindío, llevó a las autoridades a reconstruir sus últimos momentos y a identificar a un hombre que ahora enfrenta un proceso judicial por estos hechos.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, la mujer se encontraba hospedada en el municipio y el 25 de mayo salió con destino a una finca ubicada en zona rural, donde tenía previsto participar en una actividad turística.

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Para llegar al lugar tomó una vía hacia la vereda Palestina. Desde ese momento, sus familiares y personas cercanas perdieron contacto con ella.

¿Cómo fue el supuesto ataque a una turista neerlandesa en Salento?

Las labores adelantadas por investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) permitieron establecer, según la hipótesis de la Fiscalía, que la mujer habría sido abordada por Eduardo Ramiro Mendoza Nare, ciudadano venezolano, cuando se encontraba en un sector despoblado.

El hombre presuntamente la habría golpeado en diferentes partes del cuerpo utilizando un objeto contundente, con el propósito de quitarle sus pertenencias.

La agresión le habría provocado un trauma craneoencefálico que finalmente ocasionó su muerte, de acuerdo con los elementos recopilados durante la investigación.

¿Qué habría hecho el señalado después del ataque?

La Fiscalía sostiene que, después de la agresión, Mendoza Nare habría abandonado el lugar tras cambiarse de ropa. Posteriormente, según la investigación, tomó un bus intermunicipal con destino a Medellín, Antioquia.

Cinco días después de su desaparición, el 31 de mayo, el cuerpo de la mujer fue encontrado en una quebrada.

¿En dónde capturaron al señalado de asesinar a la turista neerlandesa?

Luego de avanzar en la investigación, servidores del CTI ubicaron y capturaron a Mendoza Nare en vía pública de Salento.

El procedimiento permitió poner al ciudadano a disposición de las autoridades judiciales para que respondiera por su presunta participación en la muerte de la turista.

Durante las audiencias, un fiscal de la Seccional Quindío le imputó los delitos de feminicidio y hurto calificado, ambos agravados. El procesado no aceptó los cargos; sin embargo, un juez de control de garantías determinó que deberá permanecer privado de la libertad en un centro carcelario mientras continúa el proceso penal.