CANAL RCN
Deportes

¡ATENCIÓN! El nuevo director técnico del Club León tomó una decisión de última hora con James Rodríguez

Antes de su debut vs. Toluca, Ignacio Ambriz dio a conocer la decisión que tomó con James Rodríguez. ¿Cuál fue?

Foto: AFP.

Noticias RCN

octubre 04 de 2025
07:02 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Club León volverá a jugar este 4 de octubre de 2025, en condición de local, vs. Toluca.

Este partido será válido por la fecha 12 de la Liga MX e iniciará a las 8:00 de la noche (hora de Colombia).

Fecha de salida de James Rodríguez de León: prensa mexicana lo da por hecho
RELACIONADO

Fecha de salida de James Rodríguez de León: prensa mexicana lo da por hecho

En la fecha anterior, Juárez derrotó 2-0 al Club León y los directivos tomaron la decisión de acabar la relación contractual con Eduardo Berizzo y contratar a Ignacio Ambriz como nuevo director técnico.

Es así como, con el cambio de timonel, el Club León necesita sumar tres puntos para acercarse a la zona de clasificación.

Y, en medio de esa coyuntura, Ignacio Ambriz tomó una decisión de última hora con James Rodríguez a falta de una hora para su debut vs. Toluca. ¿Cuál fue?

¡James Rodríguez será titular con el Club León vs. Toluca, en la Liga MX!

Ignacio Ambriz, en su primer partido a cargo del Club León, tomó la decisión de que James Rodríguez inicie como titular y se encargue de comandar la mitad del campo y las ideas.

De esa manera, el '10' del Club León y de la Selección Colombia tiene el objetivo de tener una participación destacada para impresionar a su nuevo entrenador y cambiar la compleja realidad que se encuentra viviendo el equipo.

Hasta el momento, James Rodríguez ha estado presente en ocho partidos de la temporada con el Club León, disputado 533 minutos, anotado dos goles y realizado una asistencia.

¿Cómo está el Club León en la tabla de posiciones de la Liga MX?

El Club León, antes de su partido con el Toluca, está en la doceava posición de la Liga MX con 12 puntos.

Contundente mensaje de Ignacio Ambriz, nuevo DT del León, sobre James Rodríguez
RELACIONADO

Contundente mensaje de Ignacio Ambriz, nuevo DT del León, sobre James Rodríguez

En ese campeonato, después de la fase de 'todos contra todos', avanzan de manera directa los seis primeros equipos a la serie final y del séptimo al décimo juegan una 'eliminatoria' para intentar clasificar.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Luis Díaz

EN VIDEO: así fue la magistral asistencia de Luis Díaz en el nuevo triunfo de Bayern Múnich vs. Frankfurt

Liga BetPlay

¡OFICIAL! Se confirmó el descenso de un equipo tradicional del Fútbol Profesional Colombiano

Fútbol internacional

Luto profundo en el fútbol: murió un histórico jugador de selección

Otras Noticias

Temblor en Colombia

ATENTO: otro fuerte temblor se sintió en Colombia hoy 4 de octubre de 2025

¿En dónde fue el epicentro? ¿En qué zonas de Colombia se sintió este temblor? Descubra los detalles completos.

Dane

DANE anuncia más de 100 oportunidades laborales en varias ciudades del país: así puede aplicar

El DANE abrió una nueva convocatoria laboral dirigida a personas en diferentes regiones. Aquí le contamos cuáles son los requisitos.

Estados Unidos

Trump advierte a Hamás que “no tolerará ningún retraso” en la aplicación de su plan para Gaza

Artistas

Anuel AA enfrenta demanda por presunta agresión física en Estados Unidos

Enfermedades

¿Qué es la malrotación de los intestinos y cuáles son sus principales causas?