¡ATENCIÓN! El nuevo director técnico del Club León tomó una decisión de última hora con James Rodríguez

El Club León volverá a jugar este 4 de octubre de 2025, en condición de local, vs. Toluca.

Este partido será válido por la fecha 12 de la Liga MX e iniciará a las 8:00 de la noche (hora de Colombia).

En la fecha anterior, Juárez derrotó 2-0 al Club León y los directivos tomaron la decisión de acabar la relación contractual con Eduardo Berizzo y contratar a Ignacio Ambriz como nuevo director técnico.

Es así como, con el cambio de timonel, el Club León necesita sumar tres puntos para acercarse a la zona de clasificación.

Y, en medio de esa coyuntura, Ignacio Ambriz tomó una decisión de última hora con James Rodríguez a falta de una hora para su debut vs. Toluca. ¿Cuál fue?

¡James Rodríguez será titular con el Club León vs. Toluca, en la Liga MX!

Ignacio Ambriz, en su primer partido a cargo del Club León, tomó la decisión de que James Rodríguez inicie como titular y se encargue de comandar la mitad del campo y las ideas.

De esa manera, el '10' del Club León y de la Selección Colombia tiene el objetivo de tener una participación destacada para impresionar a su nuevo entrenador y cambiar la compleja realidad que se encuentra viviendo el equipo.

Hasta el momento, James Rodríguez ha estado presente en ocho partidos de la temporada con el Club León, disputado 533 minutos, anotado dos goles y realizado una asistencia.

¿Cómo está el Club León en la tabla de posiciones de la Liga MX?

El Club León, antes de su partido con el Toluca, está en la doceava posición de la Liga MX con 12 puntos.

En ese campeonato, después de la fase de 'todos contra todos', avanzan de manera directa los seis primeros equipos a la serie final y del séptimo al décimo juegan una 'eliminatoria' para intentar clasificar.