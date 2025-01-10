Fecha de salida de James Rodríguez de León: prensa mexicana lo da por hecho

La incertidumbre rodea el futuro del astro colombiano James Rodríguez en el fútbol mexicano. Pese a las especulaciones, la prensa azteca puso la lupa sobre su contrato, dando como un hecho inminente la salida del mediocampista.

La noticia, publicada en una columna del diario Récord, afirma que ni el club ni el propio jugador tienen interés en extender su vínculo.

Esta situación no solo genera revuelo en México, sino también preocupación en Colombia, de cara a la preparación para el Mundial 2026, donde el capitán necesita estabilidad y minutos de juego.

Según mencionaron desde México, la fecha de salida de James Rodríguez del Club León sería en diciembre de este 2025.

Los factores detrás de la salida pronta de James Rodríguez del León

La decisión de no buscar la continuidad de James Rodríguez se cimienta en varios pilares, según la fuente mexicana.

El primero es la llegada del nuevo técnico, Ignacio Ambriz. Se reporta que el entrenador no lo contempla como una prioridad en su esquema, ni pedirá a la directiva que luche por la permanencia del "10". Este panorama se agravó con la previa salida del técnico Berizzo, quien sí era un firme defensor del colombiano.

Otro factor crucial tiene que ver con la visión estratégica del Club León. La institución ya no tiene a la vista compromisos internacionales de gran envergadura, el motivo original de la contratación de James en enero de 2025, lo que diluye la justificación para mantener un contrato de alto valor.

A esto se suma el decreciente entusiasmo de la afición, que ha visto cómo el rendimiento del volante ha sido intermitente.

¿La salida de James Rodríguez de León afectará en la Selección Colombia?

La inminente fecha de salida de James Rodríguez del León, justo en diciembre, obliga al talentoso volante a buscar un nuevo destino en un momento crucial de la temporada.

Desde su arribo a México, el '10' ha disputado ocho partidos, con un balance de dos goles y una asistencia. Sin embargo, su presente se ha complicado por molestias físicas y un ritmo colectivo que no despega.

El propio jugador había reconocido la falta de acercamientos oficiales para la renovación, señalando que "un club tiene que estar por encima de cualquier jugador" y dejando abierta la puerta a su partida.