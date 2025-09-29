CANAL RCN
Deportes

Contundente mensaje de Ignacio Ambriz, nuevo DT del León, sobre James Rodríguez

Ignacio “Nacho” Ambriz fue presentado como nuevo técnico del León y sorprendió con sus declaraciones sobre James Rodríguez.

Técnico de León sobre James Rodríguez
Foto: Club León oficial

Noticias RCN

septiembre 29 de 2025
08:54 p. m.
El Club León de México vive un nuevo comienzo tras la salida del argentino Eduardo Berizzo. Este lunes fue presentado oficialmente Ignacio “Nacho” Ambriz como entrenador, en lo que será su segundo ciclo con los esmeraldas, equipo con el que ya levantó el título en 2020.

El mexicano, mundialista en 1994, llega con la misión de enderezar el rumbo del plantel y devolverle protagonismo en el torneo local e internacional.

La llegada del estratega coincidió con la expectativa por lo que sería su relación con James Rodríguez, futbolista colombiano que ha generado debate tanto en su país como en México por sus altibajos, marcados por lesiones y rendimientos irregulares.

Lo que dijo Nacho Ambriz sobre James Rodríguez

En su primera rueda de prensa como DT del León, Ambriz no evadió la pregunta sobre el mediocampista cafetero y dejó frases que sorprendieron a más de uno.

“James Rodríguez me ha sorprendido, por ahí decían que si iba a poder con él o no, aquí no se trata de poder. Es un ser humano, tengo que saber llegarle”, afirmó el mexicano.

El entrenador agregó que encontró al jugador motivado y enfocado: “Él tiene ilusión, quiere ser campeón. Lo veo bien, tranquilo y le comenté que iba a disfrutar jugando al fútbol”.

Para Ambriz, las críticas hacia el colombiano y el resto del plantel han sido exageradas: “Parecía que no había actitud, pero he creído que cuando las cosas no están bien, no podemos individualizar. (James) me ha sorprendido, pero primero para mí, es un ser humano”.

Un nuevo aire en el León

Las palabras del técnico generan ilusión en la afición, que espera ver a James recuperar protagonismo bajo su dirección.

Ambriz, con experiencia y conocimiento del club, intentará construir un León competitivo en el que el colombiano pueda ser figura.

Con un DT que apuesta por la confianza y la cercanía, James Rodríguez parece tener una nueva oportunidad para demostrar su talento y callar críticas en México.

