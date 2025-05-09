Tras rumores del último partido de James por Eliminatorias en Barranquilla, su expareja sorprendió con este mensaje

La Selección Colombia le ganó a Bolivia, en Barranquilla, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, y se clasificó al séptimo mundial de su historia.

Tras el objetivo conseguido, James Rodríguez, el capitán 'tricolor' y uno de los jugadores más experimentados del actual plantel, se vio muy conmovido e, incluso, alcanzó a romper en llanto en los últimos minutos del partido.

Además, después de que todos los demás jugadores se fueron para el camerino, él se quedó sentado en el medio del terreno de juego del estadio Metropolitano y meditó a solas durante alrededor de ocho minutos.

A raíz de ese gesto, una gran cantidad de hinchas comenzaron a especular que, presuntamente, James Rodríguez habría podido jugar su último partido en Barranquilla por Eliminatorias Sudamericanas.

Sin embargo, el '10' aún no ha hecho oficial esa noticia, aunque sí declaró que después del Mundial habrá que ver qué pasa con su presencia en la Selección Colombia.

En medio de esa coyuntura, Daniela Ospina, que es la expareja de James Rodríguez y la hermana de David Ospina, otro de los líderes de la 'tricolor', escribió un sorpresivo mensaje en el que indicó que se acerca el fin de una época que marcó historia.

Este fue el mensaje de Daniela Ospina, expareja de James Rodríguez, tras la clasificación al Mundial

Daniela Ospina, que ha reconocido que siente una pasión especial por el fútbol, disfrutó de la clasificación de la Selección Colombia, pero también detalló que cada vez es más inminente el retiro de algunas leyendas.

"Para los que nos gusta el fútbol, hoy quizás es el cierre de una era futbolera a nivel mundial que nos hizo no perder la pasión por este deporte. Además, el 2026 quizás marcará el fin de leyendas", comenzó escribiendo.

"Y, además, vienen también nuevas generaciones que nos harán vibrar y seguir disfrutando de esta pasión", complementó.

Por lo tanto, no solo dio a entender que podrían estarse acercando los últimos partidos de James Rodríguez con la 'amarilla', sino que también de su hermano David Ospina, que ha clasificado a tres Copas del Mundo.

Este fue el mensaje con el que James Rodríguez celebró la clasificación al Mundial del 2026

Después de una noche de júbilo, James Rodríguez reapareció en sus redes sociales en la mañana de este 5 de septiembre de 2025 y se mostró muy feliz por la presencia de Colombia en un nuevo Mundial.

"Aquí vamos de nuevo a un Mundial, te amo Colombia", detalló.