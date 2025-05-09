CANAL RCN
Tendencias

Tras rumores del último partido de James por Eliminatorias en Barranquilla, su expareja sorprendió con este mensaje

James Rodríguez hace parte del selecto grupo de jugadores que han clasificado tres veces con la Selección Colombia a un Mundial.

Foto: AFP y @daniela_ospina5 en Instagram.

Noticias RCN

septiembre 05 de 2025
11:48 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Selección Colombia le ganó a Bolivia, en Barranquilla, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, y se clasificó al séptimo mundial de su historia.

Tras el objetivo conseguido, James Rodríguez, el capitán 'tricolor' y uno de los jugadores más experimentados del actual plantel, se vio muy conmovido e, incluso, alcanzó a romper en llanto en los últimos minutos del partido.

¿James Rodríguez jugó su último partido por Eliminatorias en Barranquilla? Imagen le da la vuelta al mundo
RELACIONADO

¿James Rodríguez jugó su último partido por Eliminatorias en Barranquilla? Imagen le da la vuelta al mundo

Además, después de que todos los demás jugadores se fueron para el camerino, él se quedó sentado en el medio del terreno de juego del estadio Metropolitano y meditó a solas durante alrededor de ocho minutos.

A raíz de ese gesto, una gran cantidad de hinchas comenzaron a especular que, presuntamente, James Rodríguez habría podido jugar su último partido en Barranquilla por Eliminatorias Sudamericanas.

Sin embargo, el '10' aún no ha hecho oficial esa noticia, aunque sí declaró que después del Mundial habrá que ver qué pasa con su presencia en la Selección Colombia.

En medio de esa coyuntura, Daniela Ospina, que es la expareja de James Rodríguez y la hermana de David Ospina, otro de los líderes de la 'tricolor', escribió un sorpresivo mensaje en el que indicó que se acerca el fin de una época que marcó historia.

Este fue el mensaje de Daniela Ospina, expareja de James Rodríguez, tras la clasificación al Mundial

Daniela Ospina, que ha reconocido que siente una pasión especial por el fútbol, disfrutó de la clasificación de la Selección Colombia, pero también detalló que cada vez es más inminente el retiro de algunas leyendas.

"Para los que nos gusta el fútbol, hoy quizás es el cierre de una era futbolera a nivel mundial que nos hizo no perder la pasión por este deporte. Además, el 2026 quizás marcará el fin de leyendas", comenzó escribiendo.

"Y, además, vienen también nuevas generaciones que nos harán vibrar y seguir disfrutando de esta pasión", complementó.

Por lo tanto, no solo dio a entender que podrían estarse acercando los últimos partidos de James Rodríguez con la 'amarilla', sino que también de su hermano David Ospina, que ha clasificado a tres Copas del Mundo.

Este fue el mensaje con el que James Rodríguez celebró la clasificación al Mundial del 2026

Después de una noche de júbilo, James Rodríguez reapareció en sus redes sociales en la mañana de este 5 de septiembre de 2025 y se mostró muy feliz por la presencia de Colombia en un nuevo Mundial.

La corona de la selección le pertenece a uno solo: James Rodríguez
RELACIONADO

La corona de la selección le pertenece a uno solo: James Rodríguez

"Aquí vamos de nuevo a un Mundial, te amo Colombia", detalló.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Turismo

Galápagos y LATAM le apuestan a la sostenibilidad: del plástico reciclado nacen bicicletas y ropa ecológica

Selección Colombia

Andrés Altafulla sorprende al aparecer junto a los jugadores de la Selección Colombia

Shakira

Shakira rompió en llanto mientras cantaba en su concierto: ¿qué ocurrió?

Otras Noticias

Independiente Santa Fe

Santa Fe confirmó bajas clave para enfrentar a Millonarios en la fecha 10 de Liga BetPlay II-2025

Santa Fe confirmó tres bajas para el clásico ante Millonarios en la fecha 10 de la Liga BetPlay. Conozca los jugadores ausentes, los regresos y cómo llegan ambos equipos al partido en El Campín.

Nicolás Maduro

Maduro activó a la Milicia Bolivariana y convocó a los venezolanos tras tensión con EE.UU

Maduro activó a la Milicia Bolivariana y convocó al pueblo a resistir la "presión militar" de Washington.

UNGRD

SIC investiga presuntas irregularidades en contratos de la UNGRD por más de 86.000 millones

Finanzas personales

La sencilla trampa con la que están robando datos de tu tarjeta de crédito en Colombia

OMS

La OMS actualizó la lista de medicamentos contra la diabetes y el cáncer