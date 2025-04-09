Emocionado hasta las lágrimas: James celebró con Dayro y Luis Díaz la clasificación

La Selección Colombia selló oficialmente su clasificación a la Copa del Mundo de Estados Unidos 2026 y uno de los momentos más emotivos de la noche en Barranquilla lo protagonizó James Rodríguez. El capitán histórico de la ‘Tricolor’ fue captado por las cámaras con los ojos brillosos y al borde de las lágrimas, reflejando toda la emoción que le produce volver a vivir una cita orbital con su país.

James, quien ya disputó los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, tendrá la oportunidad de jugar su tercera Copa del Mundo, un logro que pocos futbolistas colombianos han alcanzado en la historia. En Brasil, el zurdo alcanzó el punto más alto de su carrera con aquel inolvidable Botín de Oro; en Rusia, pese a las dificultades físicas, también fue clave para llevar a Colombia hasta los octavos de final. Ahora, a sus 34 años, el mediocampista se prepara para un nuevo reto con la ilusión intacta.

Una imagen que recorrió el país

Las cámaras de televisión captaron el instante en que James, conmovido, se abrazó con Luis Díaz, una de las figuras indiscutibles de la actual generación. El gesto simbolizó la unión entre la experiencia y el presente del equipo, y rápidamente se volvió viral en redes sociales. Miles de hinchas compartieron mensajes de apoyo y gratitud hacia el ’10’, reconociendo su papel en más de una década de servicio a la selección.

Más allá de lo futbolístico, James transmitió lo que significa vestir la camiseta nacional: entrega, orgullo y pasión. Su emoción también refleja la magnitud de lo conseguido, pues tras la ausencia en Catar 2022, Colombia regresa al Mundial con un equipo renovado y con la convicción de volver a ser protagonista.

Un líder con la ilusión intacta

Aunque su carrera ha tenido altibajos, James Rodríguez demuestra que sigue siendo un líder dentro y fuera de la cancha. Su rol de capitán, su capacidad para manejar los tiempos del juego y su compromiso con la selección lo convierten en un referente indispensable para Néstor Lorenzo.

El Mundial de Estados Unidos 2026 será la oportunidad de ratificar su vigencia en la élite y, al mismo tiempo, de dejar un legado imborrable en la historia del fútbol colombiano. Para James, la emoción de volver a estar en una Copa del Mundo es la confirmación de que los sueños, cuando se persiguen con disciplina y amor por la camiseta, siempre pueden repetirse.