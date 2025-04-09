CANAL RCN
¡Golazo de Juanfer y ya es goleada de Colombia vs. Bolivia! Está cerca la clasificación

Juan Fernando Quintero quedó mano a mano contra el arquero boliviano y anotó el tercero de la noche con una definición magistral.

septiembre 04 de 2025
08:18 p. m.
La Selección Colombia se volvió a hacer fuerte en el Metropolitano de Barranquilla y, aunque el segundo tiempo llegó a complicarse, se sacudió con los cambios y resolvió el partido con goleada.

Después de la anotación de James Rodríguez en el primer tiempo, Jhon Córdoba estiró la ventaja en el segundo tiempo y Juan Fernando Quintero decretó el 3-0 definitivo con una excelente definición dentro del área.

Además, 'Juanfer' también fue el que hizo la asistencia para el segundo gol y, por lo tanto, consiguió ser una de las grandes figuras en la clasificación de la Selección Colombia a una nueva Copa del Mundo.

Así fue el golazo de Juan Fernando Quintero en el partido en el que la Selección Colombia se clasificó al Mundial vs. Bolivia

En el minuto 82, Luis Díaz recibió el balón en la banda izquierda en la que siempre es protagonista y comenzó a encarar con calidad a la defensa de Bolivia.

Fue así como, después de un enganche de ensueño, le entregó la pelota a Juan Fernando Quintero sobre la derecha y, luego de un control con su pie izquierdo, el volante creativo definió por debajo del cuerpo del arquero boliviano y celebró el 3-0.

La Selección Colombia llegó a 25 puntos en las Eliminatorias Sudamericanas y se clasificó al Mundial

Después de seis partidos sin poder ganar en las Eliminatorias Sudamericanas, la Selección Colombia volvió a celebrar en el Metropolitano de Barranquilla y logró llegar a la barrera de los 25 puntos.

En ese sentido, por ahora, a falta de que se terminen todos los partidos de la fecha 17, es quinta en la tabla de posiciones y enfrentará en la última fecha a Venezuela en condición de visitante.

 

