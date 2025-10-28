James Rodríguez tomó decisión definitiva para su futuro en México

El futuro de James Rodríguez vuelve a ser tema central en el panorama del fútbol internacional. El mediocampista colombiano, actual jugador del Club León de México, ha tomado una decisión definitiva sobre su continuidad en el equipo. Según informó el periodista César Luis Merlo, especializado en el mercado de fichajes, el 10 de la Selección Colombia no llegó a un acuerdo de renovación con la directiva del club, por lo que su contrato vencerá en diciembre de 2025, abriéndole la puerta a nuevos destinos a partir del próximo año.

Esta noticia confirma lo que durante semanas se venía rumorando en México y Sudamérica: que James analizaba opciones fuera del León debido a diferencias deportivas y contractuales. A pesar de que el jugador había mostrado compromiso en los últimos meses, las negociaciones no prosperaron y ambas partes decidieron dar por terminado el vínculo al finalizar la temporada.

Un nuevo capítulo en la carrera del 10 colombiano

A sus 34 años, James Rodríguez se prepara para vivir otro giro en su extensa carrera profesional. Su paso por el León dejó destellos de calidad, liderazgo y una clara influencia en el mediocampo, pero también estuvo marcado por lesiones y una adaptación irregular al ritmo de la Liga MX. Sin embargo, su talento y experiencia lo mantienen como uno de los jugadores más cotizados del continente.

Con el fin de su contrato, el cucuteño podrá negociar como agente libre desde enero de 2026, una condición que lo hace aún más atractivo para clubes de distintas ligas. En Estados Unidos, Medio Oriente y Sudamérica ya se especula con posibles interesados, especialmente equipos que buscan un mediocampista creativo y con jerarquía internacional.

James sigue siendo una pieza clave en la Selección Colombia

A pesar de las dudas sobre su futuro a nivel de clubes, James mantiene un rol protagónico en la Selección Colombia dirigida por Néstor Lorenzo. Su liderazgo y visión de juego han sido determinantes en la excelente campaña del combinado nacional rumbo al Mundial 2026, donde el ’10’ continúa siendo uno de los referentes del grupo.

La decisión de no renovar con León marca el final de una etapa y el inicio de otra que podría definir el tramo final de su carrera. James Rodríguez, con más de una década en la élite del fútbol mundial, vuelve a quedar en el centro del mercado y todo indica que el próximo año escribirá un nuevo capítulo en su historia deportiva.