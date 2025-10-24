Revelaron descontento de James Rodríguez con el DT de León por sustituirlo tras derrota con Atlas

La derrota 2-0 del Club León frente al Atlas en la Jornada 14 de la Liga MX dejó más que tres puntos perdidos. Según se conoció por la prensa mexicana, James Rodríguez salió molesto por la sustitución ejecutada por su entrenador, Ignacio Ambriz, al minuto 60.

A pesar de haber iniciado el partido, el mediocampista colombiano fue reemplazado por Ismael Díaz mientras el marcador ya reflejaba una desventaja de un gol, generando un clima de alta tensión dentro del vestuario.

El cambio, en un momento crucial del encuentro, no fue bien recibido por el "10". Sin embargo, horas después del partido, el periodista Israel Romo señaló que el jugador abandonó el césped con una gran frustración, a tal punto que el propio Ambriz tuvo que intervenir para dar explicaciones directas.

DT de León habló con James Rodríguez tras caer ante Atlas

La decisión de Ambriz fue objeto de cuestionamiento en la rueda de prensa posterior al partido. El director técnico explicó que la salida del colombiano respondía a una necesidad de alterar el planteamiento táctico, buscando una inyección de velocidad y verticalidad ante la dinámica impuesta por Atlas.

“Queríamos tener un poquito más de verticalidad, de ese ritmo de ida y vuelta que Atlas te pone. Son movimientos tácticos que tienes que hacer y encontrar otra variante, pero no se nos dio desde el principio”, mencionó.

No obstante, el periodista de TUDN, reveló que los motivos también fueron por desgaste físico. A los ajustes de estrategia se sumó una preocupación por el estado físico del jugador. James venía arrastrando una fuerte carga muscular debido a la seguidilla de partidos recientes, lo cual habría pesado en la decisión final del cuerpo técnico para prevenir una lesión mayor.

¿James Rodríguez se irá de León en la próxima temporada?

Esta situación se produce en un momento de incertidumbre sobre la permanencia de James en el club. Aunque semanas atrás existía una clara intención de la directiva de extender su contrato y los malos resultados del equipo harían que ambas partes no llegaran a un acuerdo.

Reportes sugieren que el panorama contractual de la estrella colombiana se ha convertido en una incógnita, y la posibilidad de que decida poner fin a su etapa en el León al concluir el torneo no está descartada. La afición y la dirigencia se mantienen en vilo, pues el desenlace de esta tensa situación podría definirse en los próximos días, justo cuando el León se juega su última oportunidad en la Liga Mexicana porque está en el fondo de la tabla de posiciones.

“León se juega la vida, si no gana estará eliminado, si gana mantendrá opciones ligeras para llegar a la fase del final del torneo", mencionó el periodista.