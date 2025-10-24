James Rodríguez vuelve a sorprender en Real Madrid: lo pusieron por encima de Kroos y Figo

James Rodríguez volvió a estar en el centro de la conversación futbolística internacional, pero esta vez no por una jugada o una declaración, sino por los resultados de un estudio académico que lo coloca en lo más alto del rendimiento histórico del Real Madrid. De acuerdo con una investigación realizada por las Universidades de Extremadura y Complutense de Madrid, el futbolista colombiano fue catalogado como el mediocampista más determinante del club blanco en las últimas siete décadas.

El informe, elaborado con criterios de economía aplicada, analizó el desempeño de los jugadores del Real Madrid y el Barcelona que superaron las 100 apariciones oficiales durante los últimos 70 años. A través de un modelo enfocado en productividad y eficiencia, los investigadores concluyeron que James Rodríguez alcanzó un 77,74 % de efectividad, lo que lo ubica como el número uno entre los volantes que han pasado por el conjunto merengue.

Productividad por encima del recuerdo mediático

El estudio arrojó un dato curioso: los jugadores más productivos no siempre son los más recordados por el público. En el caso del Real Madrid, además del colombiano, destacan Claude Makélélé y Luis Figo, mientras que en el Barcelona los nombres más eficientes fueron Seydou Keita y Cesc Fàbregas. La conclusión sugiere que, aunque algunos futbolistas no permanecen por muchos años en los clubes, su impacto estadístico puede ser superior al de figuras con mayor reconocimiento mediático.

Los porcentajes obtenidos refuerzan esa idea: Keita (63,93 %) y Fàbregas (72,49 %) lideran en el Barcelona, mientras que James (77,74 %) y Makélélé (82 %) encabezan el listado del Real Madrid. El valor más bajo representa un rendimiento más eficiente dentro del modelo analítico aplicado, lo que explica por qué el colombiano figura en la primera posición entre los mediocampistas de la Casa Blanca.

El legado de James en el Real Madrid

James Rodríguez disputó 125 partidos oficiales con el Real Madrid entre 2014 y 2020, en los que consiguió dos Champions League, dos Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa y una Liga española, entre otros títulos. Aunque su paso por el club estuvo marcado por altibajos y competencia interna, este reconocimiento académico revaloriza su aporte al equipo durante una de las etapas más exitosas del conjunto blanco.