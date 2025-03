James Rodríguez quiere empezar su leyenda en León: se alista para romper notable récord

El próximo domingo 9 de marzo, Club León visitará a Club Santos Laguna para disputar un duelo correspondiente a la fecha 11 de la Liga MX Clausura 2025. Los comandados por Eduardo 'Toto' Berizzo intentarán prolongar su invicto y defender el liderato en el balompié mexicano. James Rodríguez y compañía podrían romper un récord histórico del club de Guanajuato.

Los 'esmeraldas' atraviesan un momento deportivo notable. Han ganado sus últimos dos partidos (2-1 vs. Club Tijuana y 1-0 vs Tigres UANL) y son la única escuadra que todavía no conoce la derrota en el Clausura. Han conseguido ocho triunfos y dos empates (18 goles a favor y 10 en contra). Acá le damos detalles de las victorias de la 'fiera':

1-2 vs. Atlas.

1-0 vs. Juárez.

2-1 vs. Chivas.

1-2 vs. Mazatlán.

1-2 vs. Pachuca.

1-2 vs. San Luis.

1-0 vs. Tigres.

2-1 vs. Tijuana.

León nunca ha podido acumular 11 duelos sin derrotas desde el inicio del torneo. Pues bien, la oportunidad contra Santos Laguna parece idónea para romper este registro. Los 'guerreros' son últimos en la tabla de posiciones, pues han sumado 4 de 30 puntos posibles. Han perdido tres de sus últimos cinco partidos y la situación es apremiante.

Rodríguez Rubio, quien ha contribuido con dos goles y cuatro asistencias, espera brillar en el Estadio Corona para adueñarse de un inédito registro en la historia del 'verdiblanco'.

Club León va por un récord contra Santos Laguna

"¿La Fiera romperá el récord institucional de juegos sin perder desde el inicio de torneo? Ha logrado en 5 ocasiones 10 sin derrota (en dos de esas fue campeón); nunca ha llegado a 11", así lo informó Paco Montes en su cuenta de 'X'.

Santos Laguna vs. Club León: hora y dónde ver