🔴SIGA AQUÍ🔴 Real Madrid vs. Atlético de Madrid: ¡Partidazo de Champions League!

Este martes 4 de marzo, Real Madrid recibirá a Atlético de Madrid para disputar un duelo correspondiente a los octavos de final de ida de la Champions League 2024/25. El Santiago Bernabéu albergará un derbi madrileño de infarto, el cual promete grandes emociones. Siga todas las emociones del compromiso por la edición 70 de la 'Orejona'.

El cuadro 'merengue', que ha sufrido múltiples bajas a lo largo de la temporada, intentará hacer respetar la localía y sacar ventaja de cara a la revancha en el Riyadh Air Metropolitano. Real Madrid, que viene de eliminar a Manchester City en los dieciseisavos de final, o ronda de 'playoff', nunca ha perdido contra su rival de patio oficiando como local por la competición organizada por la UEFA.

Por su parte, el equipo comandado por Diego Pablo 'Cholo' Simeone se clasificó directamente a los octavos de final luego de haber ocupado la quinta posición en la liguilla. Atlético de Madrid ganó sus últimos cinco partidos de Champions: 1-4 vs. RB Salzburgo, 2-1 vs. Bayer Leverkusen, 3-1 vs. Slovan Bratislava, 0-6 vs. Sparta Praga y 1-2 vs. París Saint Germain.

El ganador de esta serie se verá las caras con PSV o Arsenal.

Real Madrid vs. Atlético de Madrid por Champions League: posibles formaciones

Carlo Ancelotti y su potencial '11' vs. Atlético de Madrid

Arquero: Thibaut Courtois.

Thibaut Courtois. Defensas: Federico Valverde, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger y Ferland Mendy.

Federico Valverde, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger y Ferland Mendy. Volantes: Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni y Brahim Díaz.

Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni y Brahim Díaz. Atacantes: Vinicius Júnior, Kylian Mbappé y Rodrygo.

'Cholo' Simeone usaría esta alineación vs. Real Madrid

Arquero: Jan Oblak.

Jan Oblak. Defensas: Marcos Llorente, Robin Le Normand, José María Giménez y Javi Galán.

Marcos Llorente, Robin Le Normand, José María Giménez y Javi Galán. Volantes: Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Pablo Barrios y Samuel Lino.

Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Pablo Barrios y Samuel Lino. Atacantes: Antoine Griezmann y Julián Álvarez.

Real Madrid vs. Atlético de Madrid por Champions League: hora y dónde ver

Día: martes 4 de marzo.

martes 4 de marzo. Hora: 3:00 p. m. (de Colombia).

3:00 p. m. (de Colombia). Estadio: Santiago Bernabéu.

Santiago Bernabéu. Árbitro: Clément Turpin (Francia).

Clément Turpin (Francia). Fase: ida por los octavos de final.

ida por los octavos de final. Transmisión: Disney + (Star + / ESPN).

Real Madrid vs. Atlético de Madrid por Champions League: cuerpo arbitral