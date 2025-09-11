James Rodríguez y Dayro Moreno fueron claros sobre el golazo de Luis Díaz con Bayern

El fútbol mundial volvió a rendirse ante Luis Díaz, quien este sábado protagonizó una auténtica obra de arte en el empate 2-2 entre el Bayern Múnich y el Unión Berlín por la Bundesliga. El delantero guajiro anotó un gol que rápidamente se convirtió en viral: un potente remate desde un ángulo cerrado, casi sin espacio, que sorprendió al arquero rival y desató la euforia de sus hinchas.

El tanto, descrito por muchos como “imposible”, fue un reflejo del talento, la confianza y la madurez futbolística que atraviesa el colombiano en el conjunto bávaro. Tras el partido, Díaz compartió en sus redes sociales una serie de fotografías del golazo y en cuestión de minutos su publicación se llenó de mensajes de apoyo y admiración, especialmente de sus compatriotas y compañeros de la Selección Colombia.

James, Cuadrado, Dayro y Muñoz se rinden ante el talento del guajiro

La primera reacción llegó de James Rodríguez, quien con solo dos emojis expresó lo que muchos pensaban: que el gol de Lucho había sido pura magia. Luego, Dayro Moreno dejó su mensaje con tono de orgullo: “Mi jugador”, acompañado de un emoji de admiración.

El lateral Daniel Muñoz, con quien Díaz mantiene una estrecha amistad dentro del grupo de la selección, también apareció en los comentarios: “No hay duda de quién es el mejor, manito”, escribió con complicidad.

Finalmente, el experimentado Juan Guillermo Cuadrado cerró la lista de reacciones con un mensaje corto pero contundente: “Monstruo”, sumando varios emojis que reflejaban asombro y respeto por el delantero del Bayern.

Inspiración y orgullo para la Selección Colombia

Estas muestras de admiración no solo reflejan el respeto que Díaz ha ganado entre sus compañeros, sino también la ilusión que despierta su presente de cara a los próximos compromisos de la Selección Colombia. En los próximos días, el atacante se unirá a la concentración del equipo nacional en Estados Unidos, donde compartirá nuevamente con James, Muñoz y Muñoz para los amistosos frente a Nueva Zelanda y Australia.

Luis Díaz, con su humildad y talento desbordante, sigue siendo un símbolo de inspiración para el fútbol colombiano. Su golazo ante el Unión Berlín no solo maravilló a Europa, sino que reforzó el orgullo de todo un país que celebra cada jugada del guajiro como si fuera propia.