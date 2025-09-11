Bayern Múnich, enamorado de Luis Díaz: lanzaron camiseta especial del guajiro: ¿cuánto vale?

El Bayern Múnich atraviesa un momento de gran conexión con su afición y, en especial, con uno de sus fichajes más destacados de la temporada: el colombiano Luis Díaz. El atacante cafetero, quien ha sido pieza clave en el esquema ofensivo del conjunto bávaro, no solo ha conquistado a los hinchas por su talento dentro del campo, sino también por su carisma y entrega en cada partido.

Luego de su brillante actuación en el empate 2-2 frente al Unión Berlín, donde marcó un golazo que fue tendencia en toda Europa, el club alemán decidió lanzar una camiseta edición especial con el rostro del jugador guajiro, un gesto que confirma el alto aprecio y reconocimiento que ha ganado en poco tiempo.

Esta nueva prenda forma parte de una colección exclusiva que el Bayern presentó para la temporada decembrina, dirigida a los fanáticos que desean llevar en el pecho la imagen de sus ídolos actuales. En total, solo siete futbolistas fueron seleccionados para esta edición limitada, lo que refuerza el estatus de Díaz como una de las figuras más queridas y mediáticas del equipo.

Un homenaje al talento y al impacto global del colombiano

Además de Luis Díaz, los otros jugadores que integran la colección especial son Joshua Kimmich, Harry Kane, Michael Olise, Jamal Musiala, Manuel Neuer y la leyenda Thomas Müller. La camiseta oficial con el estampado del colombiano tiene un precio base de $549.400 pesos colombianos, aunque puede ascender a $571.400 si el comprador decide incluir los parches oficiales de la Champions League o de la Bundesliga.

A estos valores se suman $67.988 correspondientes al envío internacional hacia Colombia y $257.070 en tasas, impuestos y aranceles, lo que da un costo total aproximado de $896.458 pesos colombianos.

Más allá del precio, la camiseta se ha convertido en un símbolo del impacto que ha tenido Luis Díaz en el fútbol alemán. Su energía, determinación y estilo de juego han revitalizado el ataque bávaro, y el lanzamiento de esta edición especial refleja que el Bayern Múnich no solo encontró en él un gran futbolista, sino también un nuevo ícono para su hinchada global.