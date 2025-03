EN VIDEO: James Rodríguez realizó nueva asistencia de fantasía y el Club León quedó a 'tiro' del empate

Este viernes 14 de marzo, el Club León no la ha pasado bien en condición de visitante vs. Necaxa y se fue al descanso perdiendo 2-0 con dos goles colombianos.

El primer gol fue de Johan Rojas, el ex La Equidad, y el segundo por de Díber Cambindo, el ex Independiente Medellín. Sin embargo, sobre el minuto 74, apareció la magia de James Rodríguez y, aunque no ha tenido una noche destacada, la 'fiera' se puso a un gol del empate.

Nuestro '10' colombiano recibió dentro del área, se la 'durmió' al venezolano Jhonder Cádiz y el delantero remató de primera para enviarla al fondo de la red.

En video: así fue la asistencia de lujo de James Rodríguez en el Necaxa vs. Club León

Faltando 20 minutos para que se cumplieran los 90 reglamentarios, el Club León comenzó a lanzar centres al área de Necaxa para buscar el descuento. Fue así como sobre los 75 se realizó uno sobre la banda derecha, ganó de cabeza el colombiano Stiven Barreiro para que el balón quedara en los pies de James Rodríguez y el capitán 'tricolor' se la entregó al delantero venezolano.

En consecuencia, el ariete aprovechó que estaba de frente al arco para rematar de primera contra el piso y vencer al arquero Unsain, que ha sido una de las figuras de la noche en Aguascalientes.

¿Contra quién será el próximo partido del Club León de James Rodríguez en la Liga MX?

El Club León de James Rodríguez, que perdió por primera vez en la Liga MX hasta la fecha 11, vs. Santos Laguna, volverá a tener actividad el próximo domingo 30 de marzo.

Su rival será Pumas, en condición de local y, al igual que hoy, el partido se jugará desde las 8:00 de la noche (hora colombiana).

Por el momento, Pumas marcha onceavo en la tabla de posiciones de la Liga MX y, en consecuencia, buscará a toda costa los tres puntos en la cancha del Club León. Pues, se encuentra fuera de la zona de clasificación.

Noticia en desarrollo...