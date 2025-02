James Rodríguez recibió noticia tras su descanso ante Mazatlán: ¿Jugará contra Pachuca?

El próximo miércoles 5 de febrero, Club de Fútbol Pachuca recibirá a Club León para disputar un duelo correspondiente a la primera fecha de la Liga MX Clausura 2025. Las escuadras pertenecientes al Grupo Pachuca se pondrán al día en el calendario del balompié mexicano. James Rodríguez, quien no vio acción contra Mazatlán, volverá a ser tenido en cuenta por Eduardo 'Toto' Berizzo.

Los 'esmeraldas' están teniendo un prometedor comienzo de temporada. Han ganado sus cuatro partidos (1-2 vs. Atlas, 1-0 vs. Juárez, 2-1 vs. Chivas y 1-2 vs. Mazatlán) y están ubicados en la segunda posición, a un punto de Club América, que tiene un duelo más. Así las cosas, de conseguir un triunfo contra los 'tuzos' lograrán hacerse con el liderato.

Rodríguez Rubio necesitó poco tiempo para convertirse en el gran referente de la escuadra 'verdiblanca'. En su debut provocó el penalti para empezar la remontada en el Estadio Jalisco, después anotó el gol del triunfo contra los 'bravos' y se reportó con una notable asistencia en el 'choque' contra Guadalajara.

En el último compromiso, el entrenador argentino decidió darle descanso al '10'. La expulsión de Carlos Ernesto Cisneros imposibilitó la entrada del capitán de la Selección Colombia en Sinaloa. Pues bien, el exjugador de Real Madrid y Bayern Múnich ya está listo para volver a ver acción con León, en el que será un duelo electrizante.

James Rodríguez podría ser titular en Pachuca vs. León

"Tras el descanso en el partido en Mazatlán, James Rodríguez volverá a la titularidad este miércoles cuando Club León se mida a los 'tuzos'", así lo informó Paco Montes en su cuenta de 'X'.

Pachuca vs. León por la Liga MX Clausura 2025: hora y dónde ver