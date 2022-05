James Rodríguez y el exótico cambió de 'look': ¿futuro definido?

Para nadie es un secreto que James Rodríguez, sigue siendo el centro de las críticas en la prensa colombiana y todos los aficionados en el fútbol mundial, ya que, el colombiano no ha logrado tener competencia desde el pasado 5 de marzo, y su futuro es una incógnita para todos sus seguidores.

Según información oficial del club de Catar, James, presenta algunas molestias musculares, por tal motivo, no ha podido disputar los juegos de la Champions League asiática, donde su equipo se encuentra en los octavos de final. Pero información extraoficial, dio a conocer que el cucuteño, tendría una inminente salida del Al-Rayyan en el próximo mercado de fichajes, teniendo en cuenta, que habría pedido su salida del fútbol de Catar.

Mientras todos se preguntan sobre James y su nivel deportivo, el colombiano dio a conocer, que estuvo en territorio cafetero en la boda de su hermana que se llevó a cabo el pasado 1 de mayo, donde el colombiano, no desaprovechó la oportunidad para tener un cambio de imagen en su país dejando algunas pistas sobre su futuro.

A través de las redes sociales, James Rodríguez, mostró su nuevo look, donde aparece con el pelo pintado de rosado, con un mensaje a todos sus seguidores un poco graciosos, además dando señales de lo que podría ser su nuevo club.

“Cambié algo, ¿puedes adivinar?”, fue el mensaje del volante a través de redes sociales.

I changed something can you guess? 🤪😏 pic.twitter.com/zApIyH4IK9