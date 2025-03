¿James Rodríguez señalado por 'Toto' Berizzo?: así justificó la caída vs. Santos Laguna

El domingo pasado, Club León visitó a Santos Laguna para disputar un partido válido por la fecha 11 de la Liga MX Clausura 2025. Los dirigidos por Eduardo 'Toto' Berizzo perdieron su invicto tras caer por 2-1 en el Estadio Corona. James Rodríguez tuvo una buena actuación; sin embargo, el estratega argentino reveló una falencia que involucró al jugador de la Selección Colombia.

Rodríguez Rubio fue titular y capitán con los 'esmeraldas'. El '10' estuvo participativo y se reportó con magistrales pases, dejando a sus compañeros de cara al gol. Al volante cucuteño, de 33 años, le anularon una anotación por un ajustado fuera de lugar. En términos generales fue uno de los puntos altos del cuadro visitante.

Al minuto 61' fue expulsado Adonis Frías y el 'verdiblanco' quedó descompensado. Berizzo se vio obligado a sustituir al zurdo, quien le dio paso a Paul Bellón. Los locales aprovecharon la superioridad numérica y lograron remontar el partido para reclamar su segundo triunfo en el certamen.

Eduardo 'Toto' Berizzo habló de la derrota contra Santos Laguna

"Podría precisar que las victorias son algo agradable o necesario para reaccionar. Veníamos jugando partidos muy buenos. Creo que somos un equipo de circulación de balón. Cuando no lo tenemos, se nos complica, si bien es cierto que también contragolpeamos muy rápido y muy verticalmente, la circulación de pelota hoy no estuvo fina. No teníamos una buena circulación de salida", empezó diciendo el DT de la 'fiera.

"Perdimos mucho, no pudimos elaborar. De hecho, el balón pasó muy poco por James y no pudimos construir ataques de calidad. Las victorias llegan cuando uno las espera y las desea. Pero siempre enseñan en el momento de la temporada, como bien dices, que mantenemos nuestra posición. El partido nos tiene que dejar la enseñanza. Lo disfrutemos y aprenderemos de él", agregó.

James Rodríguez: ¿Cuándo vuelve a jugar León?

El próximo viernes 14 de marzo, los comandados por Berizzo visitará a Necaxa para disputar un duelo correspondiente a la fecha 12 de la Liga MX Clausura 2025. El duelo se llevará a cabo en el Estadio Victoria y comenzará a las 8:00 p. m. (hora de Colombia).