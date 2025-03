James Rodríguez se pronunció sobre su continuidad en León tras exclusión del Mundial de Clubes

El futbolista colombiano James Rodríguez rompió el silencio respecto a la decisión de la Fifa de excluir al Club León del próximo Mundial de Clubes. En sus declaraciones, el mediocampista manifestó su descontento y pidió al ente rector del fútbol mundial que reconsidere la situación, pues considera que su equipo se ganó el derecho a disputar el torneo en la cancha.

Un llamado a la justicia deportiva

Rodríguez, quien ha sido una pieza clave en el equipo mexicano, enfatizó que León obtuvo su clasificación de manera justa tras su desempeño en la Liga de Campeones de la Concacaf. Por ello, el volante colombiano hizo un llamado a la Fifa para que analice con mayor profundidad el caso y tome una decisión basada en la justicia deportiva.

En medio de la rueda de prensa de este viernes 28 de marzo, James Rodríguez, Andrés Guardado, Alfonso Blanco, Adonis Frías, además del técnico Eduardo Berizzo, hablaron respecto a la decisión que golpeó anímicamente muy fuerte al club y el primero en levantar la voz fue uno de los capitanes del club, como lo es Guardado.

“Estamos para defender algo que se ganó en la cancha. León y su afición se merecen estar ahí. Hay que analizarlo bien. Ahora se ha hablando más de quien pudiera tomar el lugar de León, en lugar de defender el lugar de León” dijo.

Sin embargo, las palabras más esperadas eran las de James Rodríguez, quien es la principal figura del club y además que llegó a la institución ‘esmeralda’ entre otras cosas por la disputa del Mundial de Clubes, por lo que su continuidad era una incógnita tras la mala noticia.

“El equipo se ganó en la cancha eso, me han dicho que estábamos en el mundial. No es algo justo, para mí es algo nuevo todo esto. Nunca me había pasado que estás en una copa y semanas antes te dicen que estás fuera. Es algo nuevo”, dijo James.

“Ojalá que Fifa esté atento a todo este tema y que se pueda hacer algo, no es algo justo que quiera entrar otro equipo. Ellos saben y también creo que no va a ser bueno si va otro equipo. El fútbol se verá manchado, que FIFA vea eso bien y que estudie mucho el tema también”, agregó el colombiano.

Finalmente, James fue consultado respecto a su continuidad en el club después de la mala noticia, pues surgieron rumores de su posible salida. “Me quedo acá. Estoy aquí feliz, me han tratado bien desde que llegué el primer día. Esto no tiene que salir de foco todo lo que está pasando, estoy feliz. Yo tengo contrato un año y lo voy a cumplir hasta el último día. Si se juega el Mundial o no, eso no va a cambiar en nada. Estoy bien.” sentenció.