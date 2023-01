James recordó a Florentino Pérez tras su fallido pase al Atlético Madrid: "Me ha jodido un poco"

James Rodríguez reapareció en la plataforma Twitch, luego de varios meses de ausencia y lo hizo durante una entrevista con Ricardinho, uno de los jugadores más importantes de fútbol sala en el mundo.

Durante un diálogo donde el futbolista hizo un repaso de su carrera deportiva y además recordó difíciles momentos que ha vivido, James Rodríguez nuevamente contó lo que pasó tras su vuelta del Bayern Múnich al Real Madrid y donde tuvo la posibilidad de llegar al rival de patio del conjunto ‘Merengue’, el Atlético de Madrid.

“Yo no me quise quedar en Bayern Múnich porque tenía la opción del ‘Atleti’. Iba a estar en casa, había nacido mi hijo, fue una opción más bien personal, pero son cosas que pasan en el fútbol, son decisiones uno toma”

Dando sus razones para no continuar en el Bayern Múnich y regresar a España, James Rodríguez aseguró que tenía todo listo para fichar por el Atlético de Madrid, pero el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, intervino en esa operación.

“Tenía la opción del ‘Atleti’, un club bueno, estaba todo listo, iba a estar más cerca de mi hijo, estaba en casa. Así que quise irme y ahí fue cuando el presidente (Florentino Pérez) no me dejó salir, prácticamente me ha jodido un poco”

Las razones del Real Madrid para el “no” al Atlético de Madrid por James Rodríguez

Años después de la operación que no se hizo entre ambos clubes por el futbolista colombiano. La verdad sobre lo ocurrido salió al flote cuando se reveló que tras la goleada sufrida por el Real Madrid contra el Atlético de Madrid en los Estados Unidos, en donde el conjunto ‘Colchonero’ lo venció 7-3.

Se conoció que Florentino Pérez no iba a reforzar a su rival de patio y por esa razón la operación no se hizo y el colombiano tuvo que vivir una temporada en donde solo disputó 729 minutos en 14 partidos (1 gol y 2 asistencias), y que desencadenó en su salida a final del 2019/20 al Everton de la Premier League.