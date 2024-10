James Rodríguez tampoco jugará este fin de semana: confirmada drástica decisión

El próximo sábado 2 de noviembre, Rayo Vallecano tenía planeado visitar al Villarreal para disputar un duelo correspondiente a la jornada 12 de LaLiga 2024/25. Muchos estaban ilusionados con ver a James Rodríguez jugar en el Estadio La Cerámica; sin embargo, el compromiso fue postergado por la tragedia que desató DANA en la Comunidad Valenciana.

Rodríguez Rubio no pudo ver acción en el debut del cuadro 'franjirrojo' en la Copa del Rey. "Lo de James no es una decisión técnica, tiene unas molestias. Esperemos que no sea nada importante", explicó Iñigo Pérez después del triunfo por 0-5 contra Villamuriel. A pesar de que muchos pensaban que el DT le estaba cuidando, se confirmó una molestia física del volante cucuteño.

Con el descanso, Rodríguez podía sumar minutos contra el 'submarino amarillo'. Recordemos que el goleador del Mundial de Brasil 2014 no juega con Rayo desde el pasado 20 de octubre, día en el que sumó 26' en la derrota 1-0 contra Mallorca. El capitán de la Selección Colombia se quedó en el banco de suplentes en la victoria 1-0 contra Alavés.

Villarreal vs. Rayo Vallecano fue suspendido: comunicado de la RFEF

"El Juez único de Competiciones profesionales y el Juez único de Competiciones no profesionales de la RFEF han acordado este jueves el aplazamiento de diversos partidos que debían celebrarse este fin de semana en la Comunidad Valenciana, gravemente afectada por la DANA que ha causado víctimas mortales y numerosos daños materiales por inundación", empezó diciendo la Real Federación Española de Fútbol.

"En el caso del fútbol profesional, y después de recibir ayer la solicitud de LaLiga y la Liga F – a petición de varios clubes implicados -, quedan aplazados, por decisión del Juez único de Competiciones profesionales, los encuentros de la jornada 12 de Primera División y de la jornada 13 de Segunda que debían jugarse en la Comunidad Valenciana durante este fin de semana. Se trata de los partidos Villarreal CF-Rayo Vallecano, Valencia CF-Real Madrid, CD Castellón-RC Ferrol, CD Eldense-SD Huesca y Levante UD-Málaga CF", concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar Rayo Vallecano?

Si no se presentan nuevos cambios en la programación del balompié ibérico, el 'matagigantes' se verá las caras con Las Palmas el próximo viernes 8 de noviembre. El partido en el Estadio de Vallecas arrancará a las 3:00 p. m. (Colombia).