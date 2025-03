James Rodríguez, dolido: vea la publicación que hizo tras derrota ante Brasil

La Selección Colombiaatraviesa un momento complicado en las Eliminatorias al Mundial 2026, acumulando tres derrotas consecutivas.

La más reciente, un doloroso 2-1 ante Brasil, dejó un sabor amargo, especialmente por el gol de Vinícius Junior en el minuto 90+8, que frustró el esfuerzo colombiano a lo largo departido.

La reacción de James Rodríguez tras la derrota

Uno de los jugadores más afectados por el resultado fue James Rodríguez, referente del equipo y autor de la asistencia para el gol de Luis Díaz.

Como es costumbre, el mediocampista compartió en sus redes sociales su sentir tras el partido, publicando una serie de fotos del encuentro junto a un mensaje que reflejó la frustración del equipo: "Fue un buen juego. El resultado duele, pero el martes tenemos una nueva oportunidad con nuestra gente".

Su mensaje demuestra que, a pesar del golpe anímico, el equipo mantiene la esperanza de revertir la situación en su próximo partido ante Paraguay. La actitud de James, líder dentro y fuera de la cancha, ha sido clave para mantener el ánimo del plantel.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

El combinado nacional tendrá la oportunidad de reivindicarse en las próximas fechas de las Eliminatorias:

Martes 25 de marzo: Colombia vs. Paraguay - 7:00 PM

Miércoles 4 de junio: Colombia vs. Perú

Lunes 9 de junio: Argentina vs. Colombia

Martes 9 de septiembre: Colombia vs. Bolivia

Domingo 14 de septiembre: Venezuela vs. Colombia

Colombia espera recuperar terreno en la tabla de posiciones y aprovechar el apoyo de su hinchada para volver a la senda del triunfo, pues en la fecha 13 bajó al sexto lugar.