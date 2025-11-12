CANAL RCN
Deportes

Desde México dan duro golpe a James Rodríguez de cara a 2026; aseguran que ya no irá a este club

En suelo manito aseguran que la llegada del colombiano no se dará.

James Rodríguez Club León (3)
FOTO: James Rodríguez - IG

Noticias RCN

diciembre 11 de 2025
11:22 a. m.
El 2026 tiene en la mira a varias figuras del mundo del fútbol. Uno de los de que se lleva las miradas es James Rodríguez, jugador que buscará llevar a Colombia a lo más alto en el Mundial de este año.

No obstante, antes de esto, el cafetero deberá resolver su futuro, todo esto luego de haber culminado su vínculo contractual con León de México.

Tras su paso por el equipo esmeralda, James ha empezado a sonar para varios clubes, tanto del fútbol mexicano, como de otras ligas (MLS y demás).

James Rodríguez fue descartado por este club

Ya semanas atrás se había confirmado que James fue descartado totalmente por el Orlando City de la MLS. Ahora, otro club, esta vez mexicano, cerró las puertas a la llegada del volante.

Se trata de Pumas, equipo que había tenido acercamientos pero que no fueron más allá debido a que el entrenador Efraín Juárez tiene otros planes.

“James Rodríguez no llega a Pumas. Sí hubo conversaciones, pero lo que piensa Pumas y lo que piensa Efraín Juárez es otra cosa”, informó en su cuenta de X el periodista John Sutcliffe.

