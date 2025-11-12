Junior vs. Tolima, final ida de la Liga BetPlay: fecha, hora y canal para ver

Junior de Barranquilla y Deportes Tolima se preparan para disputar una nueva final del fútbol colombiano, un duelo que ha captado la atención nacional por el rendimiento, la regularidad y la intensidad que ambos equipos mostraron a lo largo del semestre.

La ida se jugará este viernes 12 de diciembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, un escenario que promete un lleno total de aficionados rojiblancos ansiosos por acompañar al equipo de Alfredo Arias, que llega con la obligación de levantarse anímicamente tras su reciente derrota frente a Independiente Medellín en la última jornada de los cuadrangulares.

A las 8:00 p.m. rodará la pelota en Barranquilla, en un ambiente electrizante que suele impulsar a un Junior que sabe hacerse fuerte de local. La directiva, el cuerpo técnico y los jugadores han insistido en que la clave será aprovechar la primera confrontación para llegar con ventaja a la vuelta, que se disputará en el Manuel Murillo Toro de Ibagué, territorio donde Tolima se hace respetar.

Un Metropolitano repleto para apoyar al Junior de Alfredo Arias

El compromiso representa mucho más que un partido para la afición del Junior: es la oportunidad de acercarse a una nueva estrella y de respaldar un proceso que ha tenido altibajos, pero que logró consolidarse en la fase decisiva del campeonato. A pesar del golpe sufrido ante Medellín, el ambiente alrededor del plantel es de confianza y convicción de que el equipo barranquillero tiene argumentos para imponer condiciones en casa.

Se espera que el Metropolitano presente un lleno total desde horas antes del inicio del partido, con un marco inmejorable para que Junior busque una ventaja sólida. Alfredo Arias, con su estilo ofensivo, ha trabajado en sostener la intensidad y en afinar detalles defensivos que fueron determinantes en su reciente caída.

La vuelta en Ibagué y la transmisión exclusiva

La serie se definirá la próxima semana en Ibagué, donde el Tolima aspira a cerrar una campaña consistente bajo un ambiente local siempre complicado para cualquier rival. El equipo pijao llega motivado, ordenado y con la ilusión intacta de volver a alcanzar la gloria nacional.

Para los aficionados que no puedan asistir al estadio, la transmisión del encuentro estará en exclusiva por Win Sports +, canal encargado de llevar todos los detalles de la gran final del FPC. El país entero se prepara para vivir una nueva definición llena de emociones, con dos equipos que han demostrado ser protagonistas naturales del fútbol colombiano en los últimos años.