James Rodríguez habló sobre su próximo equipo tras salir de León: "Saldrá algo bueno"

James Rodríguez, el capitán de la Selección Colombia, se encuentra sin equipo a pocos meses de lo que será la Copa del Mundo de 2026, la tercera de su carrera profesional. El volante salió del Club León de México y explora opciones para su futuro.

En diálogo con Catherine Ibargüen en Noticias RCN, James dejó claro que está enfocado en la cita orbital y que eso será determinante para elegir un club para continuar con su trayectoria. De entrada, anticipó que saldrá algo que será beneficioso para él y la 'Tricolor'.

¿Cuál será el próximo equipo para James Rodríguez?

James comentó que mantendrá la misma preparación que ha seguido durante los últimos dos años, la cual le ha permitido estar en forma y que de esta manera pueda tener minutos con regularidad en el próximo club al que se sume.

A donde vaya poder jugar, que sé que va a salir algo bueno, algo chévere. Estoy con muchas ganas y bueno, iré donde pueda ser feliz.

Eso sí, el capitán cucuteño dejó claro que no tiene claro todavía cuál será su próximo destino. "No sé todavía, no lo tengo claro. Ni siquiera el país, porque hay varias chances. Cuando sepa yo te digo", dijo a la campeona olímpica.

Los equipos para los que suena James Rodríguez

Aunque el propio jugador no quiso entregar detalles sobre su próximo equipo, en la prensa mexicana circulan rumores que lo vinculan principalmente al Pumas UNAM de México, equipo dirigido por Efraín Juárez y que haría el esfuerzo para hacerse con sus servicios.

Asimismo, se habla de posibilidad en el fútbol de Estados Unidos, aunque el cronograma de competencia en esta liga pone en duda las versiones que han circulado en la prensa, pues terminaría jugando muy poco antes del Mundial.