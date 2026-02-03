Esta es la jugadota que Luis Díaz hizo al estilo 'Ronaldinho' y le está dando la vuelta a todo el mundo: VIDEO

Luis Díaz ha sido una de las grandes figuras del Bayern Múnich desde que llegó al club.

El extremo colombiano ha sido titular con Vincent Kompany, ha celebrado goles continuamente y, además, ha desequilibrado a las defensas rivales con sus gambetas y velocidad.

Por eso, el pasado 28 de enero, en la Champions League vs. PSV, no hubo excepciones y Luis Díaz realizó una jugada impresionante que está siendo exaltada en todo el mundo.

EN VIDEO: esta fue la jugada que Luis Díaz hizo al 'estilo Ronaldinho' y fue aplaudida por la Champions League

En el encuentro entre PSV y Bayern Múnich, que ganó 1-2 el club alemán en condición de visitante, hubo un momento del partido en que Luis Díaz fue marcado por dos jugadores, pero se inventó un lujo para no perder el balón.

El extremo colombiano realizó un 'sombrero' para deshacerse de la presión, aguantó el balón sobre la banda y realizó un taco preciso para juntarse con Gnabry.

En consecuencia, los fanáticos del fútbol quedaron impresionados y en la cuenta de la Champions League se manifestó lo siguiente:

"Luis Díaz, vaya jugón".

Además, hubo otro instante en el que Luis Díaz controló la pelota, comenzó a hacer 'jueguitos' para administrar la pausa y también se ganó los aplausos.

¿Cuándo vuelve a jugar el Bayern Múnich de Luis Díaz?

Los próximos retos del Bayern Múnich de Luis Díaz serán en la Bundesliga y en la Copa de Alemania.

En primer lugar, el próximo 8 de febrero de 2026, los dirigidos por Vincent Kompany enfrentarán al Hoffenheim, en condición de local, a las 11:30 de la mañana (hora de Colombia).

Además, el miércoles 11 de febrero, a las 2:45 de la tarde, el Bayern Múnich jugará vs. el Leipzig por los cuartos de final de la Copa de Alemania.