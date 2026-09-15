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Bancolombia abre nuevos puntos para retirar dinero: ahora lo podrá hacer en estas tiendas

Bancolombia amplió su red de corresponsales y ahora permite retirar dinero en más de 300 tiendas Ísimo. Conozca cómo funciona y cuánto puede sacar.

Bancolombia abre nuevos puntos para retirar dinero: ahora lo podrá hacer en estas tiendas
Foto: Bancolombia

Sebastián Montañez

septiembre 15 de 2026
12:16 p. m.
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Los clientes de Bancolombia tendrán una nueva alternativa para retirar dinero en efectivo sin necesidad de acudir a una sucursal bancaria.

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La entidad financiera anunció una alianza con Tiendas Ísimo, que permitirá realizar diferentes operaciones en más de 300 establecimientos de esta cadena en Colombia.

La medida busca facilitar el acceso al efectivo y acercar algunos servicios financieros a lugares que las personas visitan habitualmente para hacer sus compras.

¿Cuánto dinero se puede retirar en Ísimo?

Con esta alianza, los usuarios de Bancolombia podrán hacer retiros de efectivo con o sin tarjeta en los puntos habilitados de Tiendas Ísimo.

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El monto permitido parte desde $10.000 y llega hasta $500.000 por transacción. Sin embargo, la cantidad disponible puede variar de acuerdo con el efectivo que tenga cada establecimiento en el momento de la operación.

Además de los retiros tradicionales, Bancolombia contempla otras operaciones que sean habilitadas dentro de este nuevo canal, entre ellas retiros de pagos en efectivo y retiros de Nequi.

El servicio ya se encuentra disponible en los más de 300 establecimientos de Ísimo distribuidos en diferentes regiones del país.

Una nueva opción para los clientes de Bancolombia

La alianza amplía la red de corresponsales bancarios de Bancolombia y ofrece una alternativa para quienes necesitan efectivo sin tener que desplazarse hasta una oficina bancaria.

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Para los clientes, el beneficio está en poder realizar el retiro durante una visita habitual a una tienda. La disponibilidad, eso sí, dependerá de que el establecimiento cuente con efectivo suficiente para atender la operación.

Tiendas Ísimo destacó que esta integración busca reunir en un mismo lugar las compras cotidianas y un servicio financiero que muchas personas necesitan, evitando desplazamientos adicionales.

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