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Reconocido club en México cerró la puerta a James Rodríguez: "totalmente descartado"

El 10 colombiano se encuentra sin club tras su paso por la MLS.

¿Qué pasó con James Rodríguez? Una falla en un avión
FOTO: AFP

Noticias RCN

agosto 03 de 2026
05:56 p. m.
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Tras su actuación con la Selección Colombia en el Mundial, el nombre de James Rodríguez no ha dejado de sonar en las oficinas de varios clubes de América y Europa. No obstante, las negociaciones no siempre llegan a buen puerto.

En las últimas horas se conoció que las Águilas del América de México descartaron de manera definitiva la incorporación del volante cucuteño para la presente temporada.

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A pesar de que el perfil mediático y el talento de James Rodríguez encajan con la grandeza del conjunto azulcrema, la directiva mexicana evaluó minuciosamente el panorama y tomó una decisión tajante por tres factores clave.

Las razones por las que América descartó a James Rodríguez

En primera medida, desde México aseguraron que las pretensiones económicas del futbolista colombiano superan los topes presupuestales fijados por el club para este mercado de pases.

Además, el equipo 'Coapa' ha redirigido su estrategia hacia jugadores con mayor proyección de reventa y menor historial de inactividad a nivel de clubes.

"Buscamos un perfil diferente para la plantilla actual; no entra en la planificación financiera ni deportiva del club en este momento", se filtró desde el entorno de la directiva de las Águilas.

¿Qué sigue para James Rodríguez?

Con la opción de la Liga MX descartada, el entorno del capitán 'Tricolor' continúa escuchando ofertas. Pese al portazo del América, James sigue manteniendo cartel internacional gracias a sus notables actuaciones vestible de amarillo, y se espera que en las próximas semanas defina su destino oficial antes del cierre del libro de pases.

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