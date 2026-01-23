CANAL RCN
Se define el futuro de Jarlan Barrera: ¿En cuál equipo jugará en 2026?

El futuro de Jarlan Barrera empieza a definirse para 2026. Su representante confirmó ofertas del exterior y una en Colombia. Esto es lo que se sabe.

Jarlan Barrera, DIM
FOTO: DIM oficial

Noticias RCN

enero 23 de 2026
03:39 p. m.
El futuro de Jarlan Barrera empieza a tomar forma tras varias semanas de incertidumbre. El mediocampista, de 30 años, fue una de las salidas que más sorprendió en el fútbol colombiano para este 2026, especialmente por la forma en la que se dio su desvinculación del Independiente Medellín, club con el que finalizó contrato.

Desde entonces, el nombre de Jarlan ha estado sobre la mesa de varios equipos, tanto en Colombia como en el exterior.

Las ofertas que hoy tiene Jarlan Barrera

En las últimas horas, el panorama comenzó a aclararse. Su representante, el exjugador chileno Kormac Valdebenito, confirmó que el futbolista ya cuenta con tres propuestas formales, que son las que actualmente se analizan para definir su destino en 2026.

Dos de esas ofertas llegan desde el extranjero (serían Nantong Zhiyun, club de la China League One (segunda división), mientras que la otra opción corresponde Al-Ittihad SC de la Libyan Premier League), mientras que la tercera corresponde a un equipo del fútbol colombiano.

“Estamos con dos propuestas efectivas del extranjero, pero con el tema Jarlan, como con el tema Yeison, a mí muchas veces no me gusta tomar decisiones con clubes porque no todos lo van a hacer jugar”, explicó Valdebenito en diálogo con El Parche de Fútbol de Cali.

La clave para definir su próximo equipo

Más allá del país o la liga, el representante fue claro en señalar qué pesará más en la decisión final. Para el entorno de Jarlan, es fundamental que el nuevo técnico confíe en sus condiciones y que el sistema de juego se ajuste a sus características.

“Muchas veces hay que acomodarse al sistema y al técnico que realmente crea en la parte del juego en la cancha. Hay una propuesta también de un equipo colombiano y ya la otra semana estamos definiendo hacia dónde podemos ir”, añadió Valdebenito.

Así, todo apunta a que en los próximos días se conocerá oficialmente el nuevo club de Jarlan Barrera, quien busca relanzar su carrera en 2026 con continuidad, protagonismo y confianza dentro del campo de juego.

