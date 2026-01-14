CANAL RCN
Salió campeón con Junior, pero buscó nuevo equipo en el FPC tras fichaje de Luis Muriel

El jugador ya arribó a su nueva ciudad para ser presentado oficialmente como refuerzo en 2026.

Junior campeón en Ibagué
FOTO: @juniorclubsa

enero 14 de 2026
07:19 a. m.
El título de Junior de Barranquilla y la clasificación a la Copa Libertadores 2026, llevó a que las directivas del equipo hicieran un importante esfuerzo económico para la confección de la nómina, buscando a grandes refuerzos.

Se espera que en las próximas horas se haga oficial la incorporación de Luis Fernando Muriel, quien llegaría desde la MLS al club de sus amores, así como de la eventual llegada de Cristian Barrios, quien sería transferido desde América de Cali.

La llegada de Muriel también provocó consecuencias directas, pues desde las directivas se vieron en la obligación de desprenderse de uno de los nombres de ataque que los llevó a ser campeones, quien ya tiene todo arreglado con su nuevo equipo.

Deportivo Cali se quedará con un campeón con Junior

El jugador que no hace parte de la nómina de Junior es Stiven 'Titi' Rodríguez, quien era pretendido por varios clubes del fútbol colombiano, pero finalmente saldrá cedido a Deportivo Cali por un año con opción de compra disponible.

Rodríguez ya está en la ciudad de Cali para vincularse oficialmente al cuadro 'azucarero'. El anuncio de su contratación dependería de que pase los exámenes médicos, pues ya está todo acordado entre clubes y los términos personales del delantero.

'Titi' Rodríguez y su mensaje a Junior

A través de sus historias de Instagram, el goleador de 27 años publicó una foto con las dos ligas que ganó vistiendo la camiseta del 'Tiburón', escribiendo el mensaje "quedan pa' siempre", dando por finalizado su ciclo en este club.

América de Cali ganó la pulseada y concretó un fichaje muy codiciado en el FPC
RELACIONADO

América de Cali ganó la pulseada y concretó un fichaje muy codiciado en el FPC

Además, durante el evento de la presentación de la nómina de Junior para este año, se hizo presente en un 'live' que hizo Teófilo Gutiérrez, donde aplaudió a los homenajeados por el reciente título. "Lo merecen".

