La fuerte respuesta del DT de Nacional ante el gesto de Chaverra: "Hay que enseñarles a respetar"

El técnico de Atlético Nacional, Javier Galdolfi, vivió su primer clásico paisa en la noche del domingo 23 de marzo, un partido que terminó 1-1 ante Independiente Medellín.

RELACIONADO Nacional y Medellín empataron y el verdolaga se quedó con el liderato

Sin embargo, más allá del resultado, hubo una jugada que captó toda la atención y desató la polémica: la provocación de Francisco Chaverra al pararse sobre el balón, lo que generó una fuerte reacción de los jugadores de Nacional.

La provocación de Chaverra desató el conflicto

El clásico antioqueño no solo estuvo marcado por la rivalidad histórica entre los equipos, sino también por la actitud de Chaverra, quien al finalizar el primer tiempo, volvió a realizar su habitual gesto de pararse sobre el balón.

Este acto, repetido en varias ocasiones durante el semestre, fue interpretado por muchos como una provocación directa al equipo rival.

La acción no pasó desapercibida para los jugadores de Atlético Nacional, quienes reaccionaron con intensidad en el terreno de juego. Jorman Campuzano y William Tesillo fueron dos de los más afectados por la actitud de Chaverra, desatando un fuerte conflicto en pleno campo.

Javier Galdolfi pide respeto en el fútbol colombiano

Tras el encuentro, Javier Galdolfi no tardó en expresar su molestia con la situación. El director técnico de Atlético Nacional no solo criticó la actitud de Chaverra, sino que también se mostró autocrítico, reconociendo que ese tipo de gestos no son exclusivos del rival, sino que también se han presentado en su equipo.

En su declaración, Galdolfi dejó clara su postura sobre el respeto en el fútbol colombiano: “Hay que enseñarle un poco más a los jugadores a respetar, tanto de un lado como del otro… Es un momento de reflexión para todos porque se ve mucho en el fútbol colombiano y la realidad es que no está bueno, porque genera violencia dentro del campo”, afirmó el entrenador. Galdolfi también resaltó la importancia de dar un salto de calidad en estos aspectos y la necesidad de una educación que fomente el respeto mutuo.

Con estas palabras, Galdolfi envió una advertencia al fútbol colombiano, recordando que, más allá de la competencia en la cancha, el respeto es fundamental para garantizar que el fútbol siga siendo un deporte de unión y no de confrontación.