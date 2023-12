A Zanetti no lo reconocieron y explotó: “¿Cómo no me vas a dejar pasar; soy el presidente del Inter”

El histórico lateral derecho de la selección Argentina y del Inter de Milan, Javier Zanetti, vivió un momento bastante incómodo hace un par de días en el sorteo de los octavos de final de la Champions League, el cual se llevó a cabo en Nyon, Suiza, y en donde no lo iban a dejar ingresar por no tener acreditación.

Desde su retiro del fútbol profesional, Zanetti se desempeña en la directiva del Inter de Milán, uno de los clubes más importantes de Europa, y el pasado lunes protagonizó una escena muy incómoda para él, pues una persona de la seguridad del evento no quería dejarlo ingresar al salón principal debido a que el argentino no llevaba consigo su credencial.

Video de Javier Zanetti

En redes sociales se ha hecho viral el curioso momento que quedó registrado en video y en el que se puede ver al argentino bastante molesto con el personal de seguridad por no dejarlo ingresar, tanto que lanzó una contundente frase: "¿Cómo no me vas a dejar entrar si soy presidente del Inter?”, dijo el ‘Pupi’.

Según informó minutos después el Departamento de Comunicación del Inter, el protocolo de seguridad justificó la acción por "la falta de acreditación" del exlateral derecho de la selección albiceleste y el Inter.

😂 Pobre 'Pupi' no lo dejaban pasar



🏆 A Javier Zanetti, vicepresidente de Inter no le permitían entrar al sorteo de la #ChampionsLeague. pic.twitter.com/XgKu6Vvjq4 — D Sports Radio 103.1 FM (@DSportsRadio) December 19, 2023

Actualmente, el ‘Pupi’ es vicepresidente del Inter de Milán y por tal razón asistió al evento de la Champions League para ver qué emparejamiento tenía su club en los octavos de final.

Inter se estará midiendo con el Atlético de Madrid en lo que será el juego más atrapante sobre el papel de los octavos de final de la Champions League. El conjunto italiano sueña con llegar una vez más a la final del torneo más importante de clubes en el mundo.

Los partidos de ida de los octavos se disputarán el 13, 14, 20 y 21 de febrero, y los de vuelta el 5, 6, 12 y 13 de marzo.