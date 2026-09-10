"Me patearon en la cabeza, me escupieron y tiraron monedas": Jean Fernandes sobre invasión en El Campín

Jean Fernandes, portero brasileño de América de Cali, habló sobre los hechos ocurridos el pasado 22 de agosto en el estadio El Campín de Bogotá, cuando su equipo visitó a Independiente Santa Fe y el compromiso terminó opacado por los hechos de violencia entre ambas hinchadas.

El guardameta habló sobre las agresiones que recibió y sobre los gestos que le hizo a algunos hinchas del cuadro bogotano presentes en la tribuna de occidental.

En diálogo con AS Colombia, el futbolista relató que inicialmente no se percató de que aficionados estaban ingresando a la cancha. Sin embargo, mientras permanecía en el suelo después de una acción de juego, sintió una patada en la cabeza. Según su testimonio, en ese momento creyó que quien lo había golpeado era un recogepelotas y no un hincha.

¿Qué le pasó a Jean Fernandes durante la invasión en El Campín?

Fernandes explicó que se dio cuenta de la magnitud de la situación cuando se levantó y observó que varios aficionados estaban ingresando al campo. Posteriormente, mientras se dirigía al camerino con sus compañeros, aseguró que desde las tribunas le lanzaron monedas, lo escupieron y lo insultaron.

El arquero reconoció que reaccionó de una manera que considera inadecuada, pero señaló que lo ocurrido previamente influyó en su comportamiento. Según explicó, sintió rabia e impotencia al considerar que estaba siendo agredido sin tener posibilidades de defenderse frente a quienes se encontraban en las tribunas.

El jugador también manifestó que este tipo de situaciones genera inseguridad entre los futbolistas. Aunque aseguró que personalmente no sintió miedo durante el episodio, reconoció que la presencia de numerosos aficionados puede generar preocupación por lo que podría ocurrir.

Finalmente, el guardameta rechazó que su intención fuera provocar a los aficionados. Aseguró que no se considera un jugador problemático y sostuvo que sus reacciones se producen cuando considera que alguien lo ha insultado o provocado previamente.

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