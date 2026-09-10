Figura de América de Cali sufrió aparatoso accidente: este es su estado de salud

El jueves 8 de octubre de 2026, un importante jugador del América de Cali vivió una situación angustiante.

Se trata de Nicolás Hernández, el defensa central que ha militado en clubes como Inter de Porto Alegre, San Lorenzo, Paranaense y Banfield.

El zaguero iba conduciendo su vehículo y, de repente, un árbol cayó encima del techo. ¿Qué se ha conocido de su estado de salud? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

En video: así fue el angustiante accidente que sufrió Nicolás Hernández, jugador del América de Cali

De acuerdo con lo que han reportado las autoridades, Nicolás Hernández se movilizaba por una vía de Cali y, de manera inesperada, a raíz de los vendavales y las lluvias que se han presentado en la ciudad, un árbol se desprendió, cayó sobre el vehículo y lo dejó completamente retenido.

En consecuencia, al lugar llegaron funcionarios de primeros auxilios para ayudar al jugador a salir del automotor y monitorear su estado de salud.

Asimismo, los trabajadores que atienden las emergencias también asistieron de inmediato para levantar el árbol, retirarlo de la zona y evitar nuevos accidentes.

¿Cuál es el estado de Nicolás Hernández, jugador del América de Cali, tras el accidente?

En su cuenta de X, el periodista Leonel Cerrudo, que cubre al América de Cali, informó que la situación no pasó a mayores, pero que Nicolás Hernández alcanzó a golpearse.

"El futbolista presenta algunos traumatismos y le realizarán exámenes médicos para evaluar su estado de salud", redactó el comunicador.

Sin embargo, hasta el momento, no se conocen los resultados del chequeo médico y América de Cali tampoco ha emitido un comunicado oficial acerca de esta situación.

Nicolás Hernández llegó al club 'escarlata' en 2025 y, a la fecha, ha disputado 1.372 minutos en 18 partidos.

Además, en el Fútbol Profesional Colombiano también ha defendido las camisetas de Llaneros, Real Santander, Atlético Nacional e Independiente Santa Fe.