Yuli Ruiz volvió a hablar del 'Tino' Asprilla: explicó su relación y la de Karina García con él

El jueves 8 de octubre, en el reality 'El Sultanato', Yuli Ruiz aseguró que hubo una época en la que Faustino 'Tino' Asprilla le entregaba una tarjeta de crédito a ella y a Karina García para que se compraran lo que quisieran.

De acuerdo con lo que dio a entender la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia, ese plástico bancario tenía cupo ilimitado.

Sin embargo, apenas unos segundos después de su afirmación, Yuli Ruiz manifestó que no debió haber revelado lo ocurrido y, ante una de las cámaras, explicó cómo fue su relacionamiento con el exjugador de la Selección Colombia.

Yuli Ruiz aseguró que Faustino 'Tino' Asprilla es uno de sus grandes amigos

De acuerdo con Yuli Ruiz, ella y Karina García nunca han tenido un vínculo sentimental con Faustino 'Tino' Asprilla, sino que su relación ha sido netamente amistosa.

"Les voy a decir de una vez, Karina y mi persona somos muy amigas del 'Tino'. Si ustedes están pensando más allá, a él lo conoce mi familia full, es de mi casa y hasta ha ido a la finca", precisó Yuli Ruiz.

"Si ustedes quieren sacar todo de contexto, i'm sorry, baby. Karina y mi persona en algún momento tuvimos la oportunidad de compartir con él porque somos amigos hace muchísimos años, pero nada que ver con todo lo que están diciendo", añadió.

¿Karina García se ha pronunciado tras las declaraciones de Yuli Ruiz?

Por ahora, a pesar de que las declaraciones de Yuli Ruiz siguen siendo virales, Karina García no ha emitido ningún pronunciamiento público.

Mientras tanto, Faustino 'Tino' Asprilla, en una dinámica de preguntas incómodas con Melissa Martínez, la reconocida periodista, dio a entender que no es un 'sugar daddy' y que su último vínculo amoroso fue con una mujer mayor que él.