CANAL RCN
Deportes

Jhon Arias debuta en la Premier League: hora y TV para su primer partido oficial con Wolverhampton

El colombiano llega a Inglaterra para vivir su primera experiencia en la liga más exigente del mundo, en un duelo frente al poderoso Manchester City.

Jhon Arias Wolves
FOTO: Jhon Arias - IG

Noticias RCN

agosto 16 de 2025
10:00 a. m.
La temporada 2025-2026 de la Premier League arranca con un partido cargado de expectativa para los aficionados colombianos: Wolverhampton vs. Manchester City. El encuentro, programado para este sábado 16 de agosto, podría marcar el debut oficial de Jhon Arias en el fútbol inglés, tras su exitoso paso por Fluminense.

El extremo de la Selección Colombia aterrizó en los Wolves como una de las grandes apuestas ofensivas del técnico Vítor Pereira, quien destacó sus condiciones, pero pidió paciencia: "La Premier es muy técnica y muy física. Arias necesita tiempo para adaptarse, conectarse con sus compañeros y entender nuestro juego. Tiene muchas cualidades y nos ayudará mucho".

Un estreno con acento colombiano en Wolverhampton

El partido no solo tiene la expectativa del debut de Arias, sino también la presencia de Yerson Mosquera, defensor de 23 años que superó una grave lesión de ligamento cruzado. Mosquera apunta a ser titular frente al City, consolidándose como pieza clave en la zaga del Wolverhampton.

Por su parte, Arias llega en un contexto diferente: buscará convertirse en un recurso determinante para un equipo que pretende reinventarse después de temporadas irregulares. Su velocidad, desborde y capacidad para romper líneas pueden darle a los Wolves la chispa ofensiva que necesitan para competir en la Premier League.

Hora y canal para ver Manchester City vs. Wolverhampton

  • Fecha: sábado 16 de agosto de 2025
  • Hora: 11:30 pm (hora de Colombia)
  • Estadio: Estadio Molineux, Wolverhampton
  • Transmisión: Disney+

El estreno de los Wolves en la temporada tendrá los ojos puestos en Jhon Arias, quien podría escribir la primera página de su historia en Inglaterra. La expectativa es alta y el fútbol colombiano sigue sumando protagonistas en escenarios de talla mundial.

