CANAL RCN
Deportes

Futuro de Jhon Arias tendría un giro inesperado para 2026: un gigante de Sudamérica lo traería de nuevo

Ante el mal momento que vive el colombiano en la Premier League, este equipo surge como un salvavidas.

Jhon Arias Wolves
FOTO: Jhon Arias - IG

Noticias RCN

noviembre 15 de 2025
07:47 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El colombiano Jhon Arias no vive su mejor momento en el fútbol de Inglaterra. La falta de continuidad en el Wolverhampton ha hecho que el futuro del volante se replantee de cara al año 2026.

Mientras se encuentra concentrado con la Selección Colombia para los amistosos de esta fecha Fifa, Arias evalúa su futuro y ahí surge un salvavidas que podría darle un giro inesperado a su carrera.

Primer equipo que le cierra la puerta a James Rodríguez para 2026: "no existe la posibilidad"
RELACIONADO

Primer equipo que le cierra la puerta a James Rodríguez para 2026: "no existe la posibilidad"

De acuerdo a los últimos reportes, Arias podría regresar al fútbol sudamericano, más específicamente al Brasileirao, liga donde fue figura con el Fluminense.

Este es el equipo que busca a Jhon Arias para el 2026

Según Diego Dantas, periodista de O Globo en Brasil, el Flamengo, rival eterno de Fluminense, estaría interesado en contar con el volante cafetero.

“El nombre del delantero John Arias, que fue vendido por Fluminense al Wolverhampton de Inglaterra, está en la mira de la directiva, pero no es una prioridad, según lo que ha podido saber el blog“, reveló Dantas en el medio referenciado.

"El jugador colombiano no se adaptó bien en sus primeros meses en la Premier League y vio cómo despedían al técnico que lo había fichado, el portugués Vítor Pereira. Pero Arias aún no negocia su regreso a Brasil. Solo se sabe que, al marcharse, prometió volver a Fluminense”, agregó.

Ahora bien, para que Arias salga de Inglaterra, el Flamengo deberá pagar una millonaria suma por él, pues en caso de quererlo como agente libre, el vínculo entre las partes se extiende hasta junio de 2029. El Fla en cuestión debería pagar una suma de 17 millones de euros.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Selección Colombia

Daniel Muñoz habló claro sobre los rumores del Barcelona y PSG: “Sería un sueño”

Millonarios

Giro total en el futuro de Harold Santiago Mosquera: este sería su nuevo equipo en 2026

Selección Colombia

Néstor Lorenzo rompe el silencio: la razón por la que Jhon Durán no es llamado a la Selección Colombia

Otras Noticias

Ejército Nacional

Ejército confirma el secuestro del soldado Víctor Hugo Yepes García durante fuertes combates en el Cauca

Tres soldados profesionales resultaron heridos y otros dos sufrieron lesiones.

ONU

La ONU alerta sobre inminente crisis alimentaria mundial por falta de financiación

Según un informe, la inseguridad alimentaria aguda está empeorando en 16 zonas del planeta, impulsada por conflictos y crisis económicas.

Impuestos

¡Alivio para las deudas! Acueducto lanza estrategia para que usuarios se pongan al día en Bogotá

Viral

Westcol sorprende al anunciar stream con importante cantante colombiano: ¿de quién se trata?

Rusia

Rusia intensifica sus ataques en Ucrania: bombardeos en zona residencial de Kiev dejan seis muertos