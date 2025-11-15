Futuro de Jhon Arias tendría un giro inesperado para 2026: un gigante de Sudamérica lo traería de nuevo

El colombiano Jhon Arias no vive su mejor momento en el fútbol de Inglaterra. La falta de continuidad en el Wolverhampton ha hecho que el futuro del volante se replantee de cara al año 2026.

Mientras se encuentra concentrado con la Selección Colombia para los amistosos de esta fecha Fifa, Arias evalúa su futuro y ahí surge un salvavidas que podría darle un giro inesperado a su carrera.

De acuerdo a los últimos reportes, Arias podría regresar al fútbol sudamericano, más específicamente al Brasileirao, liga donde fue figura con el Fluminense.

Este es el equipo que busca a Jhon Arias para el 2026

Según Diego Dantas, periodista de O Globo en Brasil, el Flamengo, rival eterno de Fluminense, estaría interesado en contar con el volante cafetero.

“El nombre del delantero John Arias, que fue vendido por Fluminense al Wolverhampton de Inglaterra, está en la mira de la directiva, pero no es una prioridad, según lo que ha podido saber el blog“, reveló Dantas en el medio referenciado.

"El jugador colombiano no se adaptó bien en sus primeros meses en la Premier League y vio cómo despedían al técnico que lo había fichado, el portugués Vítor Pereira. Pero Arias aún no negocia su regreso a Brasil. Solo se sabe que, al marcharse, prometió volver a Fluminense”, agregó.

Ahora bien, para que Arias salga de Inglaterra, el Flamengo deberá pagar una millonaria suma por él, pues en caso de quererlo como agente libre, el vínculo entre las partes se extiende hasta junio de 2029. El Fla en cuestión debería pagar una suma de 17 millones de euros.