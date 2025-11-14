Primer equipo que le cierra la puerta a James Rodríguez para 2026: "no existe la posibilidad"

Tras confirmarse hace varias semanas la salida del colombiano James Rodríguez del León de México, el futuro de este jugador se encuentran en la búsqueda de un nuevo club de cara al 2026, año que será crucial por el desarrollo del Mundial de fútbol.

Ante este panorama, son varios los clubes los que empiezan a estar en el sonajero del cafetero para la siguiente temporada. Hasta la fecha, se han interesado desde la MLS (Estados Unidos) y otros de México, como América y Tigres.

Sin embargo, en medio de este revuelo, en las opciones que se manejan para el 10, un equipo dijo ya descartó de manera certera a este jugador.

Primer equipo que le cierra la puerta a James para 2026

En redes sociales, los rumores se han hecho presentes y los expertos en fichajes ya han entregado sus primeros informes.

Fabrizio Romano, uno de los expertos en el tema aseguró en las últimas horas que no hay una posibilidad de que el colombiano juegue en el Orlando City de la MLS, equipo donde milita otro cafetero como Luis Fernando Muriel.

“No hay conversaciones entre James Rodríguez y Orlando City a pesar de los informes. Sigue buscando club como agente libre”, escribió en su cuenta de X.

La versión de Romano fue respaldada por el periodista Tom Bogert, otra voz autorizada en el mercado de la MLS, quien afirmó: “No hay ninguna verdad en los rumores que vinculan a James Rodríguez con Orlando City”.

Precio de James Rodríguez en el mercado

Tras un año en el León, el volante está en su valor de mercado más bajo de los últimos 15 años, igualando la cifra que tenía en 2010, cuando era una joven promesa en el fútbol argentino con Banfield y comenzaba a llamar la atención de clubes europeos.

James, quien en su momento llegó a costar 85 millones de euros cuando despuntó en el Mundial de 2014 y fue fichado por el Real Madrid, convirtiéndose en una de las incorporaciones más caras del cuadro español, ahora está en 2,5 millones, de acuerdo al portal especializado Transfermarkt.

De su mejor momento a la actualidad, James cayó un 97%. Los cambios de equipo, la irregularidad y las lesiones fueron moldeando una curva descendente: Bayern Múnich, Everton, Al-Rayyan, Olympiacos y finalmente León. Cada mudanza fue restando exposición y minutos, aunque le permitió mantenerse activo y competitivo.