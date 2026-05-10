Jhon Arias habló sobre llevar la '10' de la Selección Colombia: "No me cambia en nada"

Jhon Arias completó su segundo partido vistiendo el dorsal 10 en la Selección Colombia. El chocoano tomó la responsabilidad de usar un número cargado de historia tras el retiro de James Rodríguez del fútbol internacional.

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Tras sus primeras actuaciones, el volante habló sobre lo que significa para él, pero dejó claro que no cambia mucho y que se enfoca en seguir aportándole al combinado nacional, independiente del número que lleve en la espalda.

¿Qué dijo Jhon Arias sobre su nuevo dorsal?

En diálogo con diferentes medios de comunicación, explicó que las sensaciones de vestir la camiseta de la Selección Colombia son las mismas. "Siento la misma responsabilidad que cuando llevaba el 11, un número no cambia mi esencia, no cambia lo que soy ni lo que aporto en el grupo", explicó.

La responsabilidad pasa más porque paso a ser uno de los de más experiencia lleva en la selección y por ahí soy llamado a conducir a los nuevos, pero no es por el número, sino por la responsabilidad que yo sé que tengo y que llevo.

¿Quiénes son los '10' más recordados de Colombia?

James Rodríguez se convirtió en el referente de una generación tras llevar la camiseta 10 desde las Eliminatorias rumbo al Mundial de Brasil 2014. Durante más de una década fue quien brilló portando el número más pesado de la selección.

Antes de James Rodríguez fueron varios jugadores quienes portaron este número, pero el gran ídolo de los colombianos es Carlos Valderrama, quien usó la '10' en los Mundiales de 1990, 1994 y 1998.

Antes del 'Pibe', Willington Ortiz fue el responsable de usar este número, representando al país en varios procesos de eliminatorias y en las Copas América de 1975 y 1979.