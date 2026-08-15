Esto es lo que encuentra en la Feria Belleza y Salud 2026: plan imperdible este fin de semana

La XXIV edición de la Feria Belleza y Salud 2026 abrió sus puertas en Corferias este 13 de agosto y se extenderá hasta el lunes 17, reuniendo más de 250 marcas nacionales e internacionales especializadas en la industria de la belleza y el bienestar.

El evento inicia a las 10:00 de la mañana a 8:00 de la noche, se consolida como el principal escenario del sector de la belleza, salud y el bienestar en Colombia.

"Belleza y Salud ha evolucionado junto con las necesidades de la industria y hoy es un escenario que integra conocimiento, innovación y oportunidades de relacionamiento para sus diferentes actores", explicó Adriana Granados, jefe de proyectos de Corferias para Belleza y Salud.

RELACIONADO Lo que hay detrás del crecimiento de las marcas de belleza colombianas

¿Qué se encuentra en la Feria de la Belleza y Salud?

La feria presenta categorías especializadas en cuidado facial, maquillaje, nails, cuidado capilar, peluquería profesional, barbería y estética y bienestar.

Entre las propuestas destacadas se encuentran productos y servicios de empresas provenientes de México, Brasil, Argentina, Estados Unidos y China, que reflejan las tendencias internacionales del sector.

La programación incluye más de 40 actividades en tarima, según confirmó Granados, entre las que destacan talleres, demostraciones, shows, el Congreso de Estética, el Head of Professional Congress y el concurso del Mejor Barbero del Año.

RELACIONADO Cuatro elementos innovadores que están revolucionando la industria del maquillaje

Las alianzas que busca la Feria Belleza y Salud 2026

Uno de los componentes principales de esta edición es la rueda de negocios internacional, realizada en alianza con ProColombia. Este espacio está dirigido a empresas colombianas con perfil exportador y compañías importadoras interesadas en identificar proveedores.

La iniciativa contará con compradores de Guatemala, Perú, Panamá, Estados Unidos, Ecuador, República Dominicana, Chile y México, facilitando reuniones previamente agendadas entre oferta y demanda especializada.

Los asistentes, que incluyen profesionales del sector, compradores especializados, emprendedores y consumidores, tienen la oportunidad de conocer las innovaciones que están marcando el presente y futuro de la industria de la belleza y el bienestar en la región.