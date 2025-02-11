Oficial: Jhon Arias y Yerson Mosquera se quedan sin técnico en Wolverhampton

Wolverhampton oficializó la salida de Vitor Pereira después de la derrota 3-0 frente a Fulham, resultado que dejó al equipo en el fondo de la tabla de la Premier League 2025/26. La decisión afecta directamente a los colombianos Jhon Arias y Yerson Mosquera, quienes se quedan sin entrenador en medio de una crisis de resultados.

El club recordó que Pereira había llegado en diciembre de 2024 y que, pese a un buen cierre en la temporada anterior, el inicio de la actual campaña estuvo por debajo de lo esperado. En su comunicado, los Wolves señalaron que “se consideró necesario un cambio de liderazgo” ante el bajo rendimiento.

Arias y Mosquera, sin DT mientras se define el reemplazo

Aunque se buscó darle tiempo al entrenador portugués, los resultados no mejoraron. Por ahora, los técnicos James Collins (Sub-21) y Richard Walker (Sub-18) asumirán los entrenamientos del primer equipo de manera provisional.

Durante la etapa de Pereira, Jhon Arias participó en 12 partidos, sin registrar goles ni asistencias. Yerson Mosquera, que venía de una lesión de rodilla, apenas sumó seis apariciones y en el último partido bajo el mando de Pereira marcó un autogol.

Con dos empates y ocho derrotas, Wolverhampton es el único club de la Premier League que aún no ha conseguido una victoria. La goleada sufrida ante Fulham fue el punto final para el ciclo de Vitor Pereira en el banquillo inglés.