¿Se definió el Puskas 2025? El golazo en la Serie A que le da la vuelta al mundo

Este 2 de noviembre, Inter de Milán visitó a Hellas Verona en un juego correspondiente a la fecha 10 de la Serie A, donde el cuadro 'neoazurro' terminó quedándose con los tres puntos que les permiten seguir peleando por el liderato en la tabla de posiciones.

Sin embargo, más allá del triunfo, uno de los goles del Inter terminó robándose la atención a nivel mundial y se mete seriamente en la lista de candidatos para convertirse en el premio Puskas 2025, pues fue un auténtico golazo, difícil de replicar.

El gol del Inter de Milán que aspira a ser el premio Puskas

El autor del tanto fue el polaco Piotr Zieliński, quien se ubicó afuera del área para el cobro de un tiro de esquina. El centro fue del turco Hakan Çalhanoğlu, mandando un balón templado a donde estaba su compañero para que la impactara de primera.

El balón recibió un toque quirúrgico con el interior del pie y salió disparado hacia el ángulo de la portería del Hellas Verona. Un golazo total, que perfectamente podría ser considerado como el mejor gol del año en todo el planeta.

¿Cómo se define al ganador del premio Puskas?

El ganador del premio Puskas se define a través de un proceso de selección organizado por la FIFA. En una primera etapa, un panel de expertos elige una lista de goles nominados con base en criterios como la estética, la importancia del gol en el contexto del partido y el respeto al juego limpio, sin importar el campeonato, género o nacionalidad del jugador.

Luego, la elección del ganador se realiza mediante una votación pública en línea combinada con la votación de un panel de expertos. Cada grupo tiene el mismo peso en el resultado final (50% público y 50% jurado). El gol que obtiene la mayor puntuación total entre ambas votaciones se convierte en el ganador del premio Puskas de la FIFA.