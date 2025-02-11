Luis Díaz sufriría dura salida en el Bayern Múnich: alistan oferta para llevarse a Harry Kane

El Bayern Múnich pasa por un momento inmejorable. El gigante alemán llegó a 15 victorias en 15 partidos disputados en este arranque de temporada, siendo el mejor inicio de cualquier equipo en las cinco grandes ligas europeas.

Los jugadores pasan por un gran momento a nivel individual, donde Luis Díaz es uno de los más destacados. Sin embargo, el jugador que tiene números escandalosos es Harry Kane, quien en estos 15 juegos lleva 22 goles y 3 asistencias (y otros 3 tantos con Inglaterra).

Este buen nivel, hace que siga siendo considerado uno de los mejores delanteros del mundo y que por tanto, aparezcan clubes interesados con hacerse con sus servicios, aunque ya tenga 32 años de edad. Ya se estaría planteando la primera oferta de cara a la próxima temporada.

FC Barcelona quiere a Harry Kane

De acuerdo a lo revelado por Sport, el Barcelona está buscando un reemplazo para el polaco Robert Lewandowski, quien tiene contrato hasta junio del próximo año y no sería renovado, poniendo fin a un ciclo de 4 temporadas en Cataluña.

En el Barcelona ven en Harry Kane una gran oportunidad de negocio, pues tiene una cláusula de rescisión de contrato que apenas ronda los 65 millones de euros, lo que lo hace muy tentador para su buen nivel actual. Aunque en principio querían a un delantero más joven, el precio del goleador inglés los ha tentado.

Es importante resaltar que Kane tiene contrato hasta junio de 2027, pero en el mismo fijo la cláusula en que el precio quedaría en los €65 millones si solo tiene un año de vínculo para facilitar un negocio en caso de que quiere dejar el fútbol alemán.

Harry Kane consideraría la oferta del Barcelona

Este mismo medio informó que Kane ve con buenos ojos la posibilidad de ir al fútbol español al cierre de esta temporada con el Bayern que promete ser histórica. La cláusula para bajar su precio abre opciones y el proyecto del Barça lo haría considerarlo.

Eso sí, tanto en Barcelona como Kane tienen claro que esta opción solo avanzará hasta que se esté llegando al final de la campaña. De momento, ambos clubes tienen trazado ser protagonistas en la Champions League.