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Jhon Durán ya tiene nuevo equipo en Europa: aseguran que el trato está cerrado

El colombiano volvió a sonar en Europa tras su salida del Zenit.

FOTO: AFP

Noticias RCN

julio 17 de 2026
10:18 a. m.
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El delantero colombiano Jhon Jáder Durán está muy cerca de poner fin a su convulsa andadura en el balompié de Oriente Medio y regresar por la puerta grande al fútbol del Viejo Continente.

En las últimas horas de este viernes 17 de julio de 2026, la prensa de Portugal ha dado por hecho que el atacante de 22 años tiene prácticamente cerrada su incorporación al Sport Lisboa e Benfica en condición de préstamo.

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El ariete antioqueño, cuya ficha pertenece al Al-Nassr de Arabia Saudita (club que en enero de 2025 rompió el mercado al pagar 77 millones de euros por su traspaso desde el Aston Villa), no logró una óptima adaptación al fútbol árabe.

Tras cesiones poco fructíferas en clubes como el Zenit de San Petersburgo y un convulso panorama reciente marcado por retrasos salariales en el club de Riad, todas las partes han facilitado el camino para que el potente delantero de la Selección Colombia encuentre un nuevo rumbo.

La fórmula para destrabar la negociación: el salario

El gran escollo de la operación residía en las elevadas pretensiones económicas del colombiano, quien goza de una ficha cercana a los 20 millones de euros por temporada en Arabia Saudita. Dicha cifra resultaba inasumible para la estructura financiera del Benfica.

Sin embargo, según revelaron medios de comunicación lusos como Record y A Bola, la negociación entró en su fase definitiva gracias a la disposición del Al-Nassr para cofinanciar el traspaso, asumiendo una porción muy significativa de la ficha salarial de Durán durante su año de cesión en Europa.

Mário Branco, director deportivo de las 'Águilas' portuguesas, viajó personalmente para acelerar las conversaciones y pulir las últimas diferencias.

Finalmente, este viernes se llegó a un acuerdo y el colombiano jugará en Portugal.

"¡Jhon Durán al Benfica! ¡Ya está confirmado! El delantero colombiano se unirá al equipo cedido, con opción de compra no obligatoria", informó Fabrizio Romano.

Y agregó: "Durán rechazó a dos clubes de la Champions League, ya que prefiere el proyecto del Benfica y la oportunidad de jugar bajo las órdenes de Marco Silva".

El esfuerzo dirigencial responde a una petición expresa del director técnico Marco Silva, quien ve en la potencia física del ex-Envigado el complemento ideal para refrescar y dotar de variantes el ataque del cuadro lisboeta.

Se espera que Jhon Durán aterrice en Lisboa a principios de la próxima semana para someterse a los exámenes médicos habituales y unirse formalmente a la pretemporada del club.

En el vestuario del Estadio da Luz no estará solo: allí compartirá filas con su compatriota y compañero en la selección nacional, Richard Ríos, facilitando su acoplamiento al fútbol portugués. Tras un año lleno de altibajos deportivos, polémicas mediáticas y poca regularidad en Rusia, esta transferencia al Benfica representa una oportunidad de oro para que el talentoso atacante demuestre el fútbol que alguna vez deslumbró a la Premier League inglesa.

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