Hinchas de Millonarios se unen para ayudar a Colombia: más de 25 toneladas reunidas

Los hinchas de Millonarios volvieron a demostrar su solidaridad tras el terremoto que golpeó al país. Este lunes 17 de agosto, aficionados y jugadores se reúnen en el norte de Bogotá para recibir alimentos, elementos de primera necesidad y suministros médicos destinados a las comunidades afectadas.

La campaña, bajo el lema “Unidos somos más fuertes”, busca que más ciudadanos se sumen con donaciones y ayuden a ampliar la cantidad de elementos que serán enviados a las zonas que todavía necesitan apoyo.

¿Dónde están recibiendo las donaciones de Millonarios?

La jornada de este lunes se realiza en la Cra. 16C #160-44, en el norte de Bogotá, donde los hinchas pueden acercarse para entregar sus ayudas.

La convocatoria cuenta con la participación de integrantes del plantel de Millonarios, quienes se organizaron para acompañar esta iniciativa y recibir los elementos aportados por los ciudadanos.

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La campaña tomó fuerza desde el viernes 14 de agosto, cuando los aficionados se encontraron en inmediaciones del estadio El Campín, por el costado oriental. En esa jornada se recolectaron 25 toneladas de ayudas, con la presencia de jugadores como Andrés Llinás y Leonardo Castro, además de integrantes del equipo femenino.

¿Qué donaciones se pueden llevar?

La campaña está enfocada en reunir elementos de primera necesidad y suministros médicos que puedan ser enviados a las comunidades y familias afectadas por el terremoto.

El llamado ahora es a que más hinchas de Millonarios y ciudadanos se acerquen al punto habilitado y aporten dentro de sus posibilidades. La intención es mantener activa la cadena de solidaridad y lograr que las ayudas lleguen a quienes enfrentan las consecuencias de la emergencia.

El delantero Rodrigo Contreras también destacó la respuesta de los ciudadanos y agradeció a quienes han decidido participar en la campaña. El futbolista ha insistido en la importancia de dejar de lado las diferencias y trabajar unidos frente a la emergencia.

La jornada de este lunes representa una nueva oportunidad para que los bogotanos se sumen a la iniciativa. Cada donación puede contribuir a ampliar las ayudas que serán destinadas a las comunidades afectadas.